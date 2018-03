“Pocho” Romero Feris felicitó al gobernador por su amplitud y defensa del federalismo Jueves, 29 de marzo de 2018 El gobernador Gustavo Valdés recibió en su despacho oficial al ex gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris.

El encuentro fue una visita protocolar y un intercambio de experiencias, en el cual el ex mandatario felicitó a Valdés por su “amplitud” en el debate de ideas y también por su “actitud de valentía en la defensa del federalismo”, al considerar la situación de Corrientes ante la problemática energética.







“Es fundamental que el federalismo tenga plena vigencia y lo felicité al gobernador Valdés, porque me parece que tuvo una muy buena actitud de valentía, defendiendo los principios del federalismo en las gestiones ante el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien no ha cumplido los compromisos que asumió con Corrientes”, manifestó Romero Feris a Información Pública, tras la reunión que tuvo con el mandatario provincial en Casa de Gobierno, al finalizar la jornada de este miércoles.







Finalmente, el ex gobernador, ex legislador y periodista correntino indicó que “me voy realmente conforme, porque es fundamental que los funcionarios de cualquier jerarquía escuchen, dialoguen y ofrezcan con generosidad y amplitud la posibilidad de debatir los temas de la actualidad de la provincia, el país y el mundo”