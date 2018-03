Alfredo y Diego Leuco se despidieron de su programa

Miércoles, 28 de marzo de 2018

Padre e hijo le dijeron adiós al popular ciclo que los unió laboralmente en los últimos años





Llegó el fin de una era para los Leuco, después de anunciarlo a principios de este mes, finalmente padre e hijo se despidieron del programa que conducían juntos por TN. "Bienvenidos a la casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego, Alfredo y una visita muy especial... la suya, la de los televidentes, porque es la última. Es un programa de características muy particulares, es la despedida de los Leuco, el último programa que vamos a hacer", comenzó diciendo Alfredo . "Es un programa especial para nosotros, es un programa diferente. Yo ya estoy un poquito emocionado, te lo tengo que decir. Vamos a tratar de repasar los momentos más significativos, más importantes que hemos vivido en este programa, algunos más emotivos y otros más bien políticos. Hay muchas sorpresas para esta noche", continuó Diego .





Después de una entrevista con el diputado Fernando Iglesias, llegó uno de los momentos más emotivos de la noche. Leuco padre le dedico el editorial del día a su hijo, y durante 20 minutos habló del orgullo que siente por su heredero. "Gracias a la vida por aquel 16 de octubre, el más feliz de todos los días. Silvana pujaba y yo empujaba, aferrado a su espalda hasta que parió al changuito. Lloramos como nunca porque había nacido un hijo, y en mí había aflorado un desconocido yacimiento de amor inagotable, absolutamente incomparable con otros amores. Gracias a la vida porque lo llamamos Diego, y pasé a ser padre además de hijo. No existe mejor etapa que esa, cuando uno empieza a cuidar a su viejo porque ya está grande y cuando cuida a su hijo porque es demasiado chico. Es el eslabón de una cadena poderosa que no se rompe hasta que la muerte los separe".



Jugando con el título de la canción compuesta por Violeta Parra, Alfredo fue enumerando momentos importantes que vivió junto a su hijo, tanto a nivel laboral como personal. En el medio de su discurso, se entremezclaban imágenes de entrevistas importantes que hicieron juntos, o momentos significativos compartidos. "Gracias a la vida que Diego se hizo mago, cocinero, actor y tantas cosas para terminar siendo periodista. Por haber empezado en la gráfica, donde se puede investigar y razonar las noticias. Porque nunca dijo 'soy el hijo de...', aunque algunos pobres tipos le pasen esa factura. Jamás en mi vida hablé con nadie para que Diego consiguiera un trabajo, siempre se lo ganó solito. Apenas le di un par de consejos: que fuera curioso, honesto, valiente para buscar la verdad y que respetara el anonimato de las fuentes".





"Muy pocas cosas me hicieron tan felices como trabajar con mi hijo en la tele, intercambiar ideas, elegir los invitados, ver bien de cerca su crecimiento y empezar a consultarlo en todos los aspectos", continuó. "Gracias a la vida porque Los Leuco fue un éxito por donde se lo mire, porque fue durante su existencia uno de los programas más vistos de la televisión por cable. Por los Martín Fierro, por los premios Tato, por el libro que escribimos juntos y por todo eso que nos unió más, más todavía como si estuviéramos tatuados por el mismo artista".





"Me casé con un tema de Sting que dice 'si la amas dejala ir', y en este caso también vale para los hijos. Si los amas, déjalos ir. Y yo lo amo profundamente. Ya la vida pegará la vuelta, y si tengo suerte y me capacito, a lo mejor el me podrá tomar como su productor. Gracias a la vida por estos tres años de los Leuco, por 173 programas que hicimos con la misma pasión. Jamás nos imaginamos que esa relación de padre e hijo iba a causar tanta empatía. Gracias a la vida porque no le puedo pedir nada más. Le digo 'cuidate changuito', que es lo que todos los padres le dicen a sus hijos. Me siento privilegiado, alguien me bendijo y me mandó a Diego, y con eso me alcanza y me sobra", finalizó emocionado.



En frente suyo, Diego sonreía tímidamente tratando de no dejar escapar sus lágrimas. "Te quiero agradecer por lo que decís, por lo que sentís, por tu pasión eterna, por lo que dejás, por la libertad que me das ahora. Todo el orgullo que vos decís que sentís ahí, no es nada con el orgullo que tengo yo de ser tu hijo", retrucó el joven.



Un breve repaso por momentos especiales del programa y una charla junto al resto del equipo, ocuparon los últimos minutos del ciclo. Después de pasar dos videos, uno de Mirtha Legrand hablando del programa y otro de Susana Giménez enviándoles saludos, ambos se prepararon para decir adiós definitivamente. "A todos muchas gracias, acá el último brindis", dijo Alfredo antes de saludar a su hijo. "Cuidate changuito", expresó. "Chau Pá", contestó él antes de que ambos se fundieran en un largo abrazo.