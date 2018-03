Los agresivos chats de Nicole Neumann a Ivana Figueiras

Se conoció una conversación de WhatsApp en la que la modelo es cruel y amenazante con la diseñadora.



Mientras mantiene una disputa legal con Fabián Cubero, con pedido de medida cautelar en la Justicia, a Nicole Neumann se le abrió otro frente de guerra, que no la deja bien parada.



Es que en Pamela a la Tarde dieron a conocer un agresivo chat que la modelo le envió a Ivana Figueiras, con quien tuvo un conflicto por el cierre de la marca de Nicole.



El mensaje que dio a conocer Luli Fernández en el ciclo de América, dice: “Ojo que sé mucho de vos. Drogas, intentos de suicidios y demás con criaturas al pie… cosas reales, no como tus pendejadas… no me busques… ¿¿¿Vos te miraste cómo quedaste hecha pelota de cuerpo??? ¡¡¡Por favor!!! Hablá donde no hagas agua. Escupir para arriba puede ser muy peligroso“.



Figueiras reconoció que el mensaje se lo mandó Neumann. “El mensaje es real. Me lo mandó Nicole hace dos o tres meses porque yo subí una historia a Instagram con mi novio riéndome porque tenía él el labio hinchado. Y se ve que una seguidora le avisó a Nicole, que atacada se lo autoadjudicó porque yo nunca la nombré a ella en el video. Era un chiste interno con mi pareja. A raíz de ese video me amenazó, la verdad fue horrible. Primero que no es verdad y segundo, si fuera verdad, es algo que sería un problema mío. Me pareció muy fuerte, muy agresivo“, reveló.