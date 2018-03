La inflación de marzo rondará el 2% y es difícil que afloje en abril Miércoles, 28 de marzo de 2018 Este mes no hubo casi aumentos de tarifas, que reaparecen el mes que viene.





La inflación de marzo, con una suba cercana al 2%, lo que llevaría a que el primer trimestre del año cierre con una inflación acumulada de, al menos, el 6,2%. Sería un número mayor al que se esperaba al arranque del año. Los gastos en educación, en las tarifas de los taxis y el impacto de la sequía en el precio de algunos alimentos, son algunos de los factores que influyeron este mes, en el movimiento de los precios.



En el corto plazo, abril aparece, como otro mes complicado de cara a nuevos ajustes en las tarifas de gas y de transporte público de pasajeros, algo que predice la dificultad para alcanzar la desaceleración deseada, al menos en el primer cuatrimestre.



La consultora Elypsis, por caso, es una de las que prevé un registro cercano al 2%. Lo considera "elevado" y "se explica principalmente por persistencia de la inflación núcleo, una aceleración en productos estacionales y el incremento de rubros regulados como la Educación (8.5%), por el inicio de las clases y en las tarifas de los taxis del Gran Buenos Aires (17.7%), explicó en un comunicado.



"El número de marzo no va a ser bueno, considerando que se esperaba una suba cercana al 1,5% y no al 2%", dice Pablo Goldin, de la consultora Macroview. Según sus cálculos, el indicador llegó al 1,9%, sin computar la última semana del mes. Además de los impactos estacionales, según el analista,este mes se suma algún rebote por la Semana Santa, el movimiento del tipo de cambio y un probable incremento en el precio de ciertos alimentos, como frutas y verduras, debido a la sequía que deteriora la actividad agropecuaria.



"Se sabía que el cuatrimestre iba a ser movido, y tal vez fue más de lo previsto, pero el mayor desafío está en mayo o junio", cuando definitivamente los números deberían ceder, según el economista. "Hacia el invierno, la tasa de inflación debería converger hacia un numero más civilizado", dijo.



Según el relevamiento de expectativas del mercado (REM) que elabora el Banco Central, la inflación anual se ubica en el 19,9% y la núcleo (sin los precios regulados ni estacionales), en el 17,1%. Por eso, los analistas consideran utópica la posibilidad de alcanzar la meta establecida por el Gobierno del 15% para todo el año.



No obstante, según la consultora LCG, la inflación estará un escalón más abajo a fin de año (20-21%). "El proceso desinflacionario será más lento que el que las autoridades esperaban; pero con sensatez en el manejo de herramientas de política, sin ahogar la actividad económica (tasas altas, tipo de cambio bajo) aunque sin estimularla demasiado. Con una gestión en acuerdos de salarios y algunos precios, podrán lograrse en el futuro tasas de un dígito", señalaron sus analistas.