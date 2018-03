Por días santos no habrá actividad legislativa Miércoles, 28 de marzo de 2018 En la Cámara de Diputados, se preveía avanzar con la emergencia por sequía para seis departamentos. En Senadores se analizan la Ley de Educación Provincial y la reforma del Código Procesal Penal. Ambas, requeridas por el Poder Ejecutivo, ya recibieron cambios.





La Le­gis­la­tu­ra y el Con­ce­jo De­li­be­ran­te no ten­drán se­sio­nes pro­duc­to de la Se­ma­na San­ta que con­me­mo­ra la Igle­sia Ca­tó­li­ca y que se ini­ció con el Do­min­go de Ra­mos. Va­rias fuen­tes con­sul­ta­das coin­ci­die­ron en que “se pa­sa­rán de lar­go” los ha­bi­tua­les en­cuen­tros par­la­men­ta­rios de miér­co­les (Di­pu­ta­dos) y jue­ves (con­ce­ja­les y se­na­do­res).



En el ca­so de la Cá­ma­ra Ba­ja, que por fal­ta de quó­rum no se reu­nió la se­ma­na an­te­rior, con­ta­ba con pre­fe­ren­cia el tex­to de de­cla­ra­ción de ‘”E­mer­gen­cia agro­pe­cua­ria, eco­nó­mi­ca y so­cial an­te la se­quí­a, por seis me­ses. La mis­ma abar­ca a los de­par­ta­men­tos de Mon­te Ca­se­ros, Mo­co­re­tá, Cu­ru­zú Cua­tiá, Sau­ce, Go­ya, Es­qui­na. En el Con­gre­so Na­cio­nal, una ini­cia­ti­va si­mi­lar pre­sen­ta­da por di­pu­ta­dos pe­ro­nis­tas no pros­pe­ró an­te el re­cha­zo del ofi­cia­lis­mo.

Otro de los te­mas que aguar­da su tra­ta­mien­to en la le­gis­la­tu­ra co­rren­ti­na es el nue­vo Có­di­go Pro­ce­sal Pe­nal (CPP) que el año pa­sa­do ob­tu­vo me­dia san­ción y fue gi­ra­do a la Cá­ma­ra de Se­na­do­res don­de se con­for­mó una co­mi­sión de con­sul­ta con es­pe­cia­lis­tas en la que se de­ci­dió in­cor­po­rar mo­di­fi­ca­cio­nes.

De he­cho, la se­ma­na pa­sa­da un gru­po de di­pu­ta­dos in­te­gran­tes de la Co­mi­sión de Se­gu­ri­dad y Ser­vi­cios Pe­ni­ten­cia­rios se reu­nió con el mi­nis­tro del áre­a, Juan Jo­sé Ló­pez De­si­mo­ni. En el en­cuen­tro se ha­bló so­bre el CPP. Ja­vier Sá­ez, que pre­si­de la co­mi­sión, se­ña­ló que “e­xis­ten mu­chas le­yes que de­ben ser ac­tua­li­za­das, co­mo el Es­ta­tu­to po­li­cial, pe­ro co­mo pun­to prin­ci­pal, coin­ci­di­mos en la re­for­ma del Có­di­go Pro­ce­sal Pe­nal que vol­ve­rá a la Cá­ma­ra Ba­ja, lue­go de las mo­di­fi­ca­cio­nes que se le in­tro­duz­can”, ex­pli­có a épo­ca el le­gis­la­dor del Par­ti­do Po­pu­lar.



El le­gis­la­dor co­men­tó que el fun­cio­na­rio les trans­mi­tió la ne­ce­si­dad de in­cor­po­rar al­gu­nos ins­ti­tu­tos, co­mo el pro­ce­so de fla­gran­cia pa­ra ca­sos de fá­cil tra­mi­ta­ción, en los que la ma­yo­ría de las prue­bas ya han si­do re­ca­ba­das. “El mi­nis­tro nos ma­ni­fes­tó que en los ope­ra­ti­vos que re­a­li­zan, mu­chas ve­ces no pue­den ac­tuar sin una or­den y aún sa­bien­do que exis­ten de­lin­cuen­tes den­tro de un lu­gar, se les pi­den más prue­bas, vol­vien­do len­to el pro­ce­so”. En es­te sen­ti­do, Sá­ez re­mar­có que tam­bién exis­ten le­yes na­cio­na­les a las que Co­rrien­tes to­da­vía no se adhi­rió. “De­be­mos apro­bar­las pa­ra dar ma­yor ce­le­ri­dad a la jus­ti­cia, lo que re­dun­da en me­jor se­gu­ri­dad pa­ra los ciu­da­da­nos”, in­di­có.

La Ley de Edu­ca­ción, que tam­bién cuen­ta con me­dia san­ción, in­de­fec­ti­ble­men­te re­ci­bi­rá cam­bios en la co­mi­sión res­pec­ti­va de la Cá­ma­ra Al­ta. Am­bos pro­yec­tos de Ley im­pul­sa­dos ha­ce tiem­po, bus­can fi­nal­men­te ver luz ver­de es­te año. Val­dés lo ra­ti­fi­có en su dis­cur­so an­te la Asam­blea Le­gis­la­ti­va. “Se de­ben in­cor­po­rar la fla­gran­cia y otros ins­ti­tu­tos, que le per­mi­tan a la Jus­ti­cia te­ner más y me­jo­res he­rra­mien­tas pa­ra com­ba­tir el de­li­to”, ha­bía se­ña­la­do.

Las cues­tio­nes ne­ta­men­te po­lí­ti­cas cum­plie­ron su eta­pa. En la úl­ti­ma se­sión, los se­na­do­res com­ple­ta­ron la nó­mi­na de au­to­ri­da­des que con­for­man la Me­sa Di­rec­ti­va y las Co­mi­sio­nes per­ma­nen­tes de tra­ba­jo. Con los vo­tos de En­cuen­tro por Co­rrien­tes (E­CO) + Cam­bie­mos fue de­sig­na­do el pe­ro­nis­ta Ro­ber­to Mi­ño co­mo vi­ce­pre­si­den­te se­gun­do del cuer­po, dí­as des­pués de re­nun­ciar al blo­que y las pie­zas ter­mi­na­ron de aco­mo­dar­se.

En el Con­ce­jo ca­pi­ta­li­no, que ya con­cre­tó tres se­sio­nes, avan­zan di­ver­sos pro­yec­tos de Or­de­nan­za sin ma­yo­res so­bre­sal­tos y con gran can­ti­dad de pe­di­dos de in­for­mes por par­te de los opo­si­to­res a la ges­tión de Eduar­do Tas­sa­no. Es­ta se­ma­na, las ban­cas es­ta­rán va­cí­as, ha­cién­do­se eco del tiem­po de re­fle­xión, la ac­ti­vi­dad le­gis­la­ti­va se­rá nu­la y se es­pe­ra re­tor­ne a la nor­ma­li­dad el 4 de abril.