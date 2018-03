Secuestraron material pornográfico en dos allanamientos en La Plata

Miércoles, 28 de marzo de 2018

Los domicilios tendrían relación con uno de los acusados.





Independiente tuvo otro avance este martes. Por orden de la UFI N°4 de Avellaneda, se secuestraron computadoras, celulares, pendrives y material pornográfico en dos allanamientos en la ciudad de La Plata.



Los domicilios -una casa en La Loma y un departamento en la zona céntrica- tendrían conexión con uno de los acusados y fueron señalados, en declaraciones en Cámara Gesell, por menores que habrían sido víctimas de abuso sexual, según informó el diario El Día.





Los juveniles manifestaron haber sido trasladados a La Plata en reiteradas ocasiones, donde tenían "encuentros sexuales que no eran mano a mano, no habían drogas, golpes ni mujeres. Ocurrían a la tarde y eran con adultos -entre seis y siete- que los contactaban por las redes sociales". Además, contaron que les pagaban "entre 800 y 2500 pesos".



La fiscal Soledad Garibaldi, titular de la UFI N°4 de Avellaneda, está a cargo de la causa que investiga la red de prostitución y ya entrevistó a varios de los juveniles que habitan la pensión del Rojo,​ en el predio de Villa Domínico.



"Por el momento hay tres casos confirmados, pero sabemos que hay más. Y no sólo acá en Independiente", declaró la fiscal el viernes pasado. El jueves, había recorrido las instalaciones del club para "dialogar con los pensionados".





Este lunes, el titular del Juzgado de Garantías Número 9 del Polo Judicial de Avellaneda, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el juez Luis Carzoglio, dispuso el secreto de sumario en la causa por 48 horas, prorrogables por 24 más.



Ya se encuentran detenidos el árbitro asistente Martín Bustos, acusado de "abuso sexual y facilitación de prostitución", y su abogado Carlos Beldi, por romper el celular de su cliente "a golpes de martillo para destruir evidencia".



Otro de los apuntados por la Justicia es Leonardo Cohen Arazi, un relacionista público que es representante de artistas famosos. Para la fiscal, "formaría parte de la organización que se encargaba de prostituir a menores de edad".