El ministro Oscar Aguad deberá ir al Congreso a dar explicaciones

Martes, 27 de marzo de 2018

La Comisión Bicameral, que se reunió este martes con familiares de los tripulantes, lo citó para el 17 de abril.





"Queremos saber dónde están". "Vivimos una agonía". "Estamos muertos en vida". La súplica, desgarrada y sin respuestas, fue de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, que este martes imploraron acelerar y profundizar la búsqueda para saber qué pasó con el submarino a 130 días de su desaparición en las aguas del Atlántico.





Los familiares dieron su testimonio ante la Comisión Bicameral Investigadora de la Desaparición del ARA San Juan, que resolvió pedir numerosos informes y citar al ministro de Defensa, Oscar Aguad, para el próximo 17 de abril. Es la fecha tentativa que dispuso el presidente de la bicameral, el senador fueguino José "Nato" Ojeda (Justicialista).



Aguad será el primero de una larga lista de expositores, que incluye entre otros al ex jefe de la Armada, almirante​ Marcelo Srur. Además, se pedirán informes a los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores; a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN); a la Auditoría General de la Nación (AGN); a la empresa Tandanor y a los juzgados que llevan adelante las causas.



La senadora rionegrina Magdalena Odarda propuso también solicitar informes a Prefectura Naval, al embajador inglés en Argentina y a representantes de la la Red de Investigación ARA San Juan, que maneja la hipótesis de un ataque externo.



Por su parte, el diputado Guillermo Carmona (FpV-PJ) denunció que "es inexplicable que no se hayan comprometido todos los recursos" para hallar la nave habiendo transcurrido casi cinco meses desde su desaparición. Y advirtió que "con el argumento de la recompensa, se dejó sin efecto la contratación" de empresas privadas del exterior.



En ese sentido, los familiares de los tripulantes se hermanaron en un reclamo único: que el presidente Mauricio Macri firme la contratación directa de la empresa SEA (Sistemas Electrónicos Acuáticos) gerenciada por el venezolano Hugo Marino, quien se hizo presente de urgencia en la bicameral para dar precisiones técnicas.





Con la voz quebrada por las lágrimas, padres, esposas, hermanos y primos de los submarinistas coincidieron en que la prioridad es encontrar la nave y "después buscar a los culpables".



"El Gobierno no ha hecho lo que tiene que hacer para encontrar el submarino. Queremos que las intenciones se materialicen en medidas concretas y urgentes", reclamó Tagliapietra, padre de Alejandro y abogado querellante, quien denunció penalmente a Aguad por abandono de persona, encubrimiento y traición a la Patria.



También muy duro, Daniel, familiar del ​suboficial Luis Leiva, expresó: "Estoy convencido de que pasaron decenas de veces por encima del submarino y no lo encontraron. Hagan lo que tengan que hacer para que esto sea una bisagra en la historia argentina, que no sea un nuevo caso AMIA o un nuevo caso Nisman".



Otro testimonio fue el de la hermana del suboficial Celso Oscar Vallejos, quien alertó que "hoy las Fuerzas Armadas tienen una tecnología obsoleta" para la búsqueda. El padre del cabo Dante Aramayo, en tanto, insistió: "Vamos camino a los cinco meses y no tenemos ni una novedad concreta". ​



Jaqueline, hermana del cabo Ariel Monzón, le puso palabras a un sentimiento que luego los demás compartirían: "Hoy mi hermano para mi no está muerto: está desaparecido". Ella, como otros también confesaron, duerme en la Base Naval de Mar del Plata desde hace dos meses.



La bicameral tiene un plazo de un año -prorrogable por el mismo tiempo- para elaborar un informe final sustentado en la documentación y en los informes verbales. En las próximas reuniones, se deberá crear un comité de asesoramiento ad-honorem integrado por militares retirados de la Armada y civiles.