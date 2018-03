Sospechan que Tevez se lesionó jugando un picado en una cárcel

Martes, 27 de marzo de 2018

En el club llegó la versión de que salió rengueando después de jugar un picado en la cárcel de Bouwer, en Córdoba, donde fue a visitar a un hermano.







Cuando Ricardo Centurión fue demorado por pasar dos semáforos en rojo y se lo vio intentando "arreglar" con los agentes de tránsito para poder tapar el tema, en Boca hubo muchos dirigentes que se codearon y no pudieron evitar que se les escapara una sonrisa. Haber gambeteado la vuelta de Ricky y, de yapa, sus escándalos, los tranquilizó.



Pero no todas son sonrisas en La Boca. Otro regreso parece que les está trayendo más dolores de cabeza que lo imaginado. Se trata de Carlos Tevez, sí. Y de su reciente desgarro. ¿Por qué? Veamos.





Luego de disfrutar de dos días libres, Tevez se reincorporó a las prácticas el último miércoles. Y ahí se informó que había sufrido un desgarro en el sóleo derecho, lo que lo obligaría a estar unas tres semanas afuera de las canchas. Sin actividad este último fin de semana por la fecha FIFA, el tema rápidamente se diluyó.



Sin embargo, en las últimas horas, comenzaron a crecer los rumores de que había algo más detrás de la lesión de Carlitos. Más precisamente que el Apache se había lastimado jugando un ¡picadito en una cárcel! No, no es chiste. Si bien no hay fotos ni videos que puedan testimoniarlo, en el club hay quienes escucharon que todo ocurrió el último martes, cuando Tevez visitó el penal de Bouwer, en la provincia de Córdoba, considerado de máxima seguridad y donde se alojan unos 2100 internos.





¿Qué hacía Carlitos ahí? El 11 de diciembre del 2010 ingresó ahí Juan Alberto Martínez, quien entonces tenía 31 años, condenado a 16 años de prisión por asaltar un camión blindado. Beto, como le dicen a Martínez, es el hermano del crack de Boca. Y quien consiguió armar un picadito con otros internos y el Apache, claro.





Siempre según revelaron algunos testigos, el match habría durado unos 20 minutos y no tuvo nada de amistoso: las patadas mandaron y no hubo piedad para las costosas piernas de Carlitos. Fue ahí, entonces, donde se habría lesionado. Lo que generó mucho malestar en el club.