Sólido triunfo de Juan Martín Del Potro para meterse en cuartos

Martes, 27 de marzo de 2018

Después de un comienzo con dudas, el argentino se impuso con claridad a Krajinovic. Su próximo rival será Raonic.





La premisa de Juan Martín Del Potro es clara: seguir ganando confianza y partidos. Y en ese contexto, el número 6 del mundo sumó este martes una victoria que alimenta el sueño. Por los octavos de final del Masters 1000 de Miami venció con solidez al serbio Filip Krajinovic (27°), por 6-4 y 6-2. Su próximo rival será el canadiense Milos Raonic (25°).



No fue bueno el comienzo del partido para Del Potro. Enfrente se encontró con un rival enchufado desde el primer punto y eso quedó en evidencia en el juego. Krajinovic, yendo más de una vez a la red, logró complicar al argentino y le quebró el saque en el cuarto juego, después de un slice de revés que se fue largo.



Delpo tuvo tres oportunidades de recuperar el quiebre en el séptimo game y recién pudo aprovecharlo en la última, para emparejar el set. Y no paró hasta el final del parcial. Volvió a romper el servicio de Krajinovic en el noveno y cerró luego por 6-4, tras ganar cinco games consecutivos.



El sexto juego seguido para el número 6 del mundo llegó en el comienzo del segundo set: rompió el saque del serbio y tomó una rápida ventaja. Y luego vino el séptimo. Y el octavo. Y después el noveno. La racha la cortó Krajinovic en el quinto juego.





No faltó mucho más para el cierre del partido. Del Potro cumplió con su saque y liquidó el set por 6-2 para decretar el pase a los cuartos de final. Ahora le queda un escalón menos para llegar al puesto tres del ranking mundial, algo que aún no pudo alcanzar en su carrera.



Fue el primer enfrentamiento entre el tandilense y el serbio, quien el año pasado llegó a la final del Masters 1000 de París, en lo que marcó su despegue en el circuito ATP.



El nivel del tandilense crece conforme avanza en los torneos y, a pesar de las dificultades físicas y menta- les que él mismo manifestó, acumula 14 victorias al hilo, lo cual representa su segunda mejor racha. Lejos aún de las 23 logradas en 2008.



Ahora, Del Potro tendrá que medirse en cuartos de final con Milos Raonic, quien superó sin inconvenientes al francés Jeremy Chardy (90°) por 6-3 y 6-4 y a quien el tandilense venció en Indian Wells, este año. El canadiense venía de eliminar al argentino Diego Schwartzman en tercera ronda.