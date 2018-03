La China Suárez opinó sobre la legalización del aborto Martes, 27 de marzo de 2018 La China Suárez dio su primera entrevista después de haberse convertido en mamá de Magnolia y no pudo evitar referirse a dos de los grandes temas de actualidad: la despenalización del aborto y el acoso sexual en los medios. Sobre el primer tópico tiene una postura muy firme; está a favor. Sobre el segundo, si bien su opinión no es de primera mano porque nunca sufrió acoso, cree que es una problemática real, que ella pudo esquivar gracias a su particular carácter.





Primero, la China se apuró a aclarar que el hecho de pronunciarse a favor del aborto no significa que está de acuerdo con abortar. "No es que uno está a favor de que la gente aborte o que llevo la bandera del aborto y en contra de la vida, hay cualquier cantidad de chicas que se mueren, en su mayoría de clase media y baja, porque las de clase alta sí pueden ir a una clínica y pagar", explicó, en una nota con el diario Perfil.



Para la actriz, es muy importante enfocarse en la prevención de los embarazos: "Estoy a favor de la educación, que es fundamental, las chicas tienen que saber de los métodos anticonceptivos, tienen que tener herramientas, poder ir a comprar la pastilla del día después. No sé por qué es tan difícil, creo que falta, pero por supuesto estoy a favor de la legalización. Es muy importante que una mujer pueda decidir sobre su cuerpo y que tenga las herramientas y las posibilidad de hacerlo".



Sin embargo, las palabras de la China no tienen nada que ver con alguna asociación a un movimiento feminista. Dijo que no tuvo nunca contacto con las referentes de #NiUnaMenos, aunque apoya a la mujer y está "en contra de las injusticias".



Luego, la flamante mamá se refirió al acoso: "No, nunca lo sentí, te soy sincera. Empecé muy chica y siempre tuve a mis papás muy cerca y creo que ayudó. Si alguno se quiso propasar conmigo lo he mandado a la mierda y reconozco que tuve la suerte de tener un carácter de mierda y eso también me ha ayudado cuando era más chica. No tenía ningún problema de plantarme con cualquier tipo que se desubicara", recordó.



"El tema está en el abuso de poder, tal vez de una chica que viene del interior, que quiere triunfar y viene un hijo de puta que se aprovecha de eso. A mí nunca me pasó del casting sábana porque empecé con Cris (Morena) de chica, pasé de un programa a otro sin casting, pero está claro que el casting sábana existe y es otra de las cosas que se tienen que terminar", cerró.