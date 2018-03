Maluma se burló de Alejandro Sanz y él le respondió

Martes, 27 de marzo de 2018

El colombiano participó de una parodia y su colega lo frenó con altura: "Ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya".





Inesperado enfrentamiento en redes sociales. Más precisamente en Instagram. El colombiano Maluma versus el español Alejandro Sanz. Todo empezó con una parodia que cayó pésimo en el entorno de Sanz y la respuesta no se hizo esperar.



Un video de Maluma y su amigo Llane, del grupo piso 21, se viralizó a través de la cuenta del programa televisivo "El gordo y la flaca". En las imágenes Maluma aparece fumando, mientras Llane canta algunos versos de Mi soledad y yo, el éxito de Alejandro Sanz. Las intenciones de Llane no parecen ser de homenaje, sino que trata de imitar el timbre de voz de Sanz ante la risa de Maluma, que entre bocanada y bocanada suelta un "hijoeputa".





De inmediato, Sanz se refirió al tema en lo que, según destacan los medios españoles, fue "una respuesta con altura".



"Maluma, hermano... vi tu videito... jajaja. No te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar Mi soledad y yo", empieza el español su mensaje. "Él lo intenta, pero está un poquito alto de tono para él. Aún así, gracias por el homenaje. Me emocionó veros cantando una canción mía. Esa es de hace 25 años. Y ahí está. ¿Increíble no? Y de corazón te deseo que ojalá dentro de 25 años un compañero exitoso del momento cuelgue un video cantando una canción tuya y te sientas tan agradecido a la vida como yo".



Para terminar, Sanz le suma al texto las etiquetas #respeto y #compañerismo. Un contundente descargo ante sus más de tres millones de seguidores en Instagram.