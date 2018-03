Horóscopo para hoy 27de marzo del 2018 Martes, 27 de marzo de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries



Usted es una persona con buenos sentimientos y hoy deberá expresarlos sin tener miedo de que se aprovechen de su buena fe.

Amor: Involúcrese y juéguese aún más por esa persona que está a su lado.

Riqueza: Algunas personas nocivas que trabajan con usted, podrían influir negativamente en su negocio.

Bienestar: Si usted estaba pensando en dejar de fumar, decídase y de el primer paso.





Tauro





Un amigo le abrirá los ojos sobre un problema que lo está abrumando. Escuche su consejo.

Amor: No dude en confesarle sus sentimientos a esa persona que le interesa, serán muy bien recibidos.

Riqueza: Tiempo óptimo para pedirle a su jefe eso que tanto está necesitando. Él se lo concederá.

Bienestar: Busque a un buen estilista. Hágase un cambio de imagen, se sentirá complacido.



Géminis





Intente pensar en esa vida pasada donde las cosas fluían correctamente. Halle las ideas y póngalas en práctica para su presente.

Amor: Un encuentro casual con un amor del pasado, lo conmoverá profundamente. Disfrútelo.

Riqueza: No dude en realizar un balance general de su economía, será muy favorable para su bolsillo.

Bienestar: Si se siente triste o enojado, no se esfuerce por disimularlo. Libere sus sentimientos.





Cáncer





Ya es momento para que no se prohíba ser usted mismo frente a los demás. Seria bueno que muestre lo que tiene dentro de su alma.

Amor: Busque refugio en el amor. La Luna lo amparará y lo alejará del descorazonamiento.

Riqueza: Renueve su cartera de proveedores. Si tiene su propia empresa, busque nuevos clientes.

Bienestar: Una noticia un tanto triste lo conmoverá, dese el gusto de llorar si lo siente.





Leo





Nuevas ideas podrían surgir en su mente de una forma caótica. Lo mejor será que ordene sus pensamientos.

Amor: No haga oídos sordos a los reclamos de su pareja. Lo que no resuelva hoy le molestará mañana.

Riqueza: Algunos asuntos burocráticos podrían amargarle el día, enfréntelos con cautela.

Bienestar: Hoy se sentirá descontento y algo triste. Realice una salida solitaria al cine o espectáculo.





Virgo





En esta jornada, sentirá que algo nuevo y bueno está por suceder. Lo más aconsejable será que no se apresure y éste preparado.

Amor: La relación con su amigo se profundizará cuando le demuestre su lealtad frente una situación inesperada.

Riqueza: No dude en revalidar su aptitud de líder, así podrá adueñarse del cargo que tanto le interesa.

Bienestar: Por más que le cueste, sea más soñador. Abrace a la magia y déjese llevar por la música.





Libra





Recuerde que siempre que confíe en usted mismo, podrá obtener todo aquello que más quiere. Aproveche su vitalidad.

Amor: Estará muy cerca de concretar ese sueño tan deseado con la persona amada.

Riqueza: Siendo reservado y disciplinado podrá aumentar considerablemente sus ingresos.

Bienestar: Comience a comer sano, hágase un tiempo para cocinarse alimentos caseros.



Escorpio





Comience a ser franco con usted mismo. Si no cree realmente en sus pensamientos, no espere que lo demás lo hagan.

Amor: Si le interesa preservar su vínculo, trate de ser más realista y no le pida lo imposible a su pareja.

Riqueza: Momento para agilizar esos trámites atrasados y organizar las futuras tareas.

Bienestar: Haga a un lado sus preocupaciones y busque disfrutar la vida con amigos.





Sagitario





Sea flexible con sus propios errores. Si se lo propone, podrá superarse sin mayores esfuerzos.

Amor: Dígale a su pareja que la necesita. Mostrarse vulnerable no es indigno.

Riqueza: No es momento para enfrentamientos, esté tranquilo y evite discusiones con sus compañeros.

Bienestar: Medite antes de tomar una decisión. Evite que sus impulsos manipulen su cabeza.





Capricornio





Entienda que debe poner más voluntad y dedicación en esos proyectos personales que ha emprendido hace poco tiempo.

Amor: Si ve que las cosas no funcionan con su pareja, no se culpe. Es ella que no pone todo de sí.

Riqueza: No es un día para cerrar tratos comerciales, los astros no están de su lado.

Bienestar: Si se encuentra perdido pida un consejo a alguien que le merezca confianza y pueda ayudarlo.





Acuario





Es tiempo de ordenar los proyectos para su futuro. Si logra encontrar el hilo conductor de su deseo, irá por buen camino.

Amor: Hoy, estará fortalecido para enfrentar una situación de larga data que tuvo con su familia.

Riqueza: Si procede con diplomacia alcanzará concretar todos sus proyectos soñados.

Bienestar: Piense en equilibrar su salud física y psíquica. Realice danza, teatro o yoga.





Piscis





Sepa que pronto podrá cumplir ese viejo sueño asociado a su vocación. Crea en sus capacidades.

Amor: No se deje tentar por un amor del pasado, ya que podría repetir la misma historia y poner en riesgo su relación actual.

Riqueza: Busque nuevos contactos para su vida profesional, estos lo ayudarán a resolver su futuro económico.

Bienestar: Trate de comer con moderación, evite las comidas fritas y cosas dulces.