Valdés pondrá el tema energético como prioridad del próximo encuentro con Macri Martes, 27 de marzo de 2018 El gobernador dijo que las conversaciones con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, no tuvieron los resultados esperados. No obstante, indicó que será uno de los asuntos que abordará con el presidente.





El gobernador Gustavo Valdés se reunirá la próxima semana con el presidente Mauricio Macri, en el marco de la mesa forestoindustrial, donde planteará una vez más un mejor entendimiento en la Provincia y la administración central en materia de infraestructura energética.

El planteo de Valdés se funda en que resulta irrisorio que, teniendo a represa de Yacyretá en territorio provincial, Corrientes continúa teniendo un alto déficit en esta materia.

En contacto con la prensa, el mandatario provincial puso de relieve esta situación, señalando que las negociaciones con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, no fueron fructíferas, por lo que llevarán el planteo ante el jefe de Estado.

La idea de industralización de la producción correntina tiene como eje central el hecho de que se mejore el actual servicio con el fin, por ejemplo, de ir avanzando en la manufactura de la madera.

“Con Aranguren nos fue muy mal. No tuvimos el avance que pensábamos. Todo fue para atrás”, expresó Valdés, en referencia al encuentro que mantuvo hace algunas semanas con el ministro de Energía.

“El 5 de abril nos reuniremos con Mauricio Macri en Puerto Iguazú. La agenda tendrá como prioridad el tema energía. No podemos seguir en estas condiciones. Tenemos que retomar el diálogo con Macri respecto de nuestro punto de vista sobre Yacyretá. Si no tenemos reconocimiento a lo que reclamamos, es imposible avanzar”, recordó el mandatario provincial.

Para el gobernador se trata de un tema sustancial teniendo en cuenta la manera en que se distribuye la energía que se genera en el territorio provincial, la cual debe viajar hasta Buenos Aires y volver a la provincia. Pero más allá de ello, por la circunstancia que los correntinos deben pagar la energía más cara que la Capital Federal cuando la misma se produce en la provincia, con el impacto ambiental que conlleva ese hecho.

El problema con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no es nueva. De hecho, durante la gestión de gobierno kirchnerista, la provincia se vio marginada de las obras que le correspondían por caprichos políticos. La ciudad de Posadas y la de Encarnación se vieron beneficiadas por el organismo, mientras que Corrientes quedó al margen.

Esta asimetría es la que quiere corregir el gobernador, y por ello había hecho la propuesta de que la represa pase a manos del Estado provincial.



Puertos



En otro orden de cosas, el gobernador se refirió a la cuestión portuaria indicando que sigue siendo una herramienta fundamental para su visión de desarrollo y que se avanza con lo planificado.

“Necesitamos bajar los costos del puerto de Corrientes. Si no lo hacemos, va a costar reactivarlo”, dijo Valdés al referirse al tema.

“Vamos a propiciar la utilización del Paraná como vía de transporte”, aseguró.

“En Corrientes hay que hacer dos cosas: bajar el costo del puerto y ampliarlo con otras condiciones. De acuerdo con lo proyectado, lo indicado y sugerido es que el puerto esté en la zona de El Sombrero y para eso debemos trabajar para conseguir capital. Ya tenemos el proyecto”, dijo y agregó: “No descartamos reactivar el puerto de Lavalle”.