Articulan acciones de prevención y detección temprana del cáncer

Martes, 27 de marzo de 2018

Funcionarias de la cartera sanitaria se reunieron con autoridades nacionales para avanzar en ese aspecto. Se alinearon estrategias sobre el abordaje de esa enfermedad y se coordinaron capacitaciones para enfermeros.





Funcionarias del Ministerio de Salud Pública de la Provincia se reunieron con la titular del Instituto Nacional del Cáncer en Buenos Aires, con quienes se articularon acciones tendientes a la prevención y detección temprana de esa patología.



Las directoras de Gestión de Calidad, Silvana Grosso; y de Nutrición, Iliana Tognola, fueron recibidas por Julia Ismael, coordinadora técnica del Instituto Nacional del Cáncer, en Buenos Aires. Además se reunieron con referentes del programa Redes, para continuar fortaleciendo el trabajo en Enfermedades Crónicas No Transmisibles.



La directora de Gestión de Calidad, Silvana Grosso, explicó que en el objetivo es trabajar sobre el cáncer de la misma manera que con las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir mediante la detección temprana y la prevención. “En principio, la idea del Instituto Nacional del Cáncer no es trabajar con el cáncer en sí, sino con personas sanas, haciendo detección temprana y prevención”, indicó.



En esta línea, destacó que ese instituto nacional entregará en agosto próximo “un equipamiento de laboratorio, que estará en el Hospital J. R. Vidal, que nos va permitir detectar el HPV (Virus del papiloma Humano), que es una variable que incide en la prevalencia del cáncer, es decir que las mujeres que tienen HPV tienen mayor posibilidad de desarrollar cáncer de cuello de útero”.



“También se conversó en la posibilidad de que se realicen capacitaciones a enfermeros para hacer las tomas de HPV y de Papanicolaou y, en lo que respecta a cáncer de colon, se habló sobre trabajarlo en atención primaria con los agentes sanitarios para que realicen tests a la población”, concluyó.