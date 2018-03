Usar pajitas para beber puede traer problemas Lunes, 26 de marzo de 2018 Increíble pero real. Las pajitas (o sorbetes, como prefiera) para beber no son esas cosas, algunas muy ingeniosas, que pensábamos eran absoluta y completamente inofensivas.



Por qué los odontólogos recomiendan dejar de utilizarlas.



Según aseguran los odontólogos pueden traernos una serie de problemas para la salud.



Desde luego, estamos ante un ataque directo a nuestra costumbre de tomar mate. ¿A los dentistas no les gusta el mate?.



Veamos tres razones que dan los médicos para que dejemos de utilizar la clásica pajita.



1- Te pueden salir arrugas



Beber a través de una pajita podría envejecer prematuramente la piel alrededor de la boca. “Cuando bebes de una pajita arrugas los labios en movimientos repetitivos similares a los fumadores, y con el tiempo esto aumenta la formación de arrugas alrededor de la boca”, asegura la odontóloga de Nueva York Lana Rozenberg a The Daily Mail. Esto se debe a que las personas que usan pajitas frecuentemente usan el músculo orbicularis oris, que rodea la abertura de la boca. Esto causará arrugas profundas alrededor de la boca.



La contracción de estos músculos crea una serie de pequeñas líneas paralelas alrededor de la boca que se profundizan con el tiempo a medida que la piel envejece. Además, un estudio de 2015 publicado en Cell Research reveló que los fumadores tienden a desarrollar arrugas alrededor de la boca debido al constante fruncir de los labios para consumir los cigarrillos.



2) Pueden salirte caries



Mucha gente cree que beber con pajita reduce las caries, una creencia que los odontólogos no comparten. “El líquido (azucarado o ácido) todavía hace contacto con los dientes, por lo que la placa aún se puede formar y provocar caries si no se practica una buena higiene oral”, comenta el odontólogo Paul Sussman.



Estudios previos han demostrado que puede aumentar el riesgo de caries. Un informe publicado en la edición de 2005 del General Dentistry Journal descubrió que las pajitas pueden aumentar el riesgo de caries si las personas dirigen el líquido a un área particular de la boca. La dirección concentrada del azúcar puede causar que los dientes se deterioren más rápidamente.



Esta investigación también reveló que las personas corren un mayor riesgo de que sus dientes frontales se descompongan si beben a través de una posición de la pajita en la parte frontal de la boca, justo detrás de los labios y frente a los dientes.



Los expertos aconsejan que cuando bebas líquidos azucarados y ácidos a través de la pajita, la pongas detrás de los dientes para minimizar el contacto del líquido con los dientes. De lo contrario, estarás rociando los dientes con azúcar y ácido que pueden causar caries tras erosionar el esmalte.





3- Pueden hincharte y darte gases



Cada sorbo a través de una pajita atrae aire, lo que puede provocarte hinchazón y calambres estomacales. Los médicos desaconsejan: "Te hace tragar aire extra. No solo estás obteniendo el líquido que estás bebiendo, sino que también estás obteniendo el aire atrapado en la parte superior de la pajita", detalla la doctora Jennifer Inra, gastroenteróloga del Hospital Brigham and Women's de Boston a la revista Prevention. Esto puede causar hinchazón, eructos, gases y dolor abdominal.