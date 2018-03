“Es bueno que Romero haya recapacitado y se sume a nuestro reclamo a favor de la provincia”

Lunes, 26 de marzo de 2018

“Es muy bueno que el diputado, Jorge Romero quiera reclamar por un diferencial energético para la provincia de Corrientes por brindar sus recursos naturales al ente nacional, Yacyreta. Bienvenido a nuestro reclamo, es raro que lo haga ahora y cuando estuvo en el directorio de Yacyreta nunca dijo nada, pero habrá recapacitado después de 12 años” dijo la diputada Estela Regidor.









La controversia surgió a raíz de un proyecto presentado por el diputado Kirchnerista para que la provincia de Entre Ríos y Corrientes paguen una tarifa energética más baja. Este reclamo es coincidente con las negociaciones que viene realizando el Gobierno de Corrientes que está solicitando lo que le corresponde en regalías por Yacyreta.



“El kircherismo nunca gestiono nada y ahora lo quieren hacer. Nosotros lo hicimos antes y lo hacemos ahora, porque tenemos una relación madura con el Gobierno Nacional. Ser aliados no significa ser sumisos. En un relación madura desde la diferencia se construye no desde la sumisión como lo hizo equívocamente mucho tiempo el kirchnerismo” dijo Regidor.



La diputada apunto al oportunismo político. “Los reclamos deben ser serios y no para la tribuna. Si el diputado se dio cuenta que estaba equivocado y que nunca le dejaron hacer nada desde su lugar en Yacyreta bienvenido a este equipo que reclama y va seguir haciendo por un diferencial energético para la región”



Lo que pidió en gobernador, Gustavo Valdés en una excepción como lo tienen las provincias del sur. Así como en el sur el gas es imprescindible para la calefacción en esta parte del país el uso del aire acondicionado no es lujo sino una necesidad por las altísimas temperaturas que debemos soportar.



“Si Jorge Romero se quiere sumar al bloque lo esperamos con los brazos abiertos. Nunca es tarde para darse cuenta que uno estaba equivocado y que debe trabajar por los interés de su provincia” finalizo Regidor.