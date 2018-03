"Los chicos de Independiente me dijeron que les ofrecían un par de botines o calzoncillos" Lunes, 26 de marzo de 2018 María Soledad Garibaldi de la UFI 4 de Avellaneda comenzó a tomarles declaración a los juveniles de Independiente.





El titular del Juzgado de Garantía Nº9 del Polo Judicial de Avellaneda, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el Juez Luis Carzoglio, dispuso este lunes el secreto de sumario en la causa de abusos a jugadores de las divisiones inferiores de Independiente y varios adolescentes del club comenzaron a declarar ante la justicia. Según informó la fiscal dela UFI número 4 de Avellaneda María Soledad Garibaldi entrevistarán a unos 60 chicos.



"De los cinco chicos con los que hablé (este lunes), tres nos aportaron información. Uno de ellos me dijo que no le llegó a pasar, pero que los contactaron. Los chicos ya sabían que esto pasaba", dijo la fiscal a la prensa en declaraciones a la prensa.



"Los chicos me llegaron a decir que les ofrecían hacerlo por un par de botines o por calzoncillos boxer", añadió la fiscal.



El escándalo por abuso de menores estalló hace seis días tras conocerse que un adolescente de 17 años le confesó al psicólogo del club que había casos de prostitución, lo que llevó a los directivos del equipo a presentar la denuncia ante la justicia. Se trata de medio centenar de adolescentes de entre 13 y 19 años, muchos del interior del país, que se alojan en una pensión del club en Villa Domínico.



"Obviamente estos adultos sabían de las necesidades de estos chicos que están lejos de sus familias y que mayormente vienen del interior con necesidades económicas importantes", agregó la fiscal.



"Estoy segura que hay más casos pero estamos en plena etapa de investigación. No descarto que en el futuro se vaya ampliando. Es factible que estos personajes estén actuando en otras pensiones y otros clubes", concluyó Garibaldi en declaraciones a la señal Todo Noticias.



Por su parte, Carzoglio ordenó que el árbitro Martín Bustos, principal sospechoso de la banda de entregadores, que funcionaba como nexo entre los chicos y los clientes, y de su abogado Carlos Beldi, acusado de destruir el celular de su cliente para borrar evidencias, fueran trasladados a la Unidad 40 de Lomas de Zamora.