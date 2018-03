Provincia convocó a suscribir un Acuerdo de Responsabilidad Fiscal

Lunes, 26 de marzo de 2018

El Ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, recibió a los Secretarios de Hacienda y técnicos de todos los Municipios. Según instruyó el gobernador Gustavo Valdés, se trabaja en un esquema similar al aplicado entre Nación y Provincias, replicando los compromisos del último Consenso Fiscal.



El Consejo Provincial tendrá como principales lineamientos: Transparencia y Gestión Pública; Endeudamiento; Gasto Público; Equilibrio Financiero; Armonización de las Estructuras Tributarias de la Jurisdicciones; y Promoción del Empleo, la Inversión y el Crecimiento Económico. Estuvo presente la Coordinadora del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal; junto a otros funcionarios nacionales explicaron la experiencia en otras jurisdicciones y los alcances de la normativa vigente.











En el marco de la instrucción impartida por el gobernador Gustavo Valdés, el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, recibió hoy a representantes de la totalidad de los Municipios de Corrientes y los convocó a trabajar en un esquema que permita suscribir un Acuerdo de Responsabilidad Fiscal, replicando a nivel local, el esquema al que adhirió la Provincia en el año 2004 y asumiendo los compromisos establecidos en el último Consenso Fiscal firmado entre Nación y Provincias.







En la apertura del encuentro, Vaz Torres señaló que –durante varios años- la no aplicabilidad de muchas cláusulas para permitir que la Nación pudiera exceptuarse o excluirse de ciertos compromisos fiscales, desembocó en un déficit fiscal de mas de 6 puntos del Producto Bruto Nacional. “Una pésima decisión hizo que se desequilibraran las provincias, hizo que se agotaran las reservas del (Banco) Central y fue lo que hizo que los argentinos nos alejáramos del Estado”, agregó.







“La visión es otra en este momento, es muy diferente. Retomar la conducta fiscal nos parece un acierto porque en la provincia de Corrientes siempre estuvimos apegados a esa conducta. Nos comprometimos a cumplir las metas fiscales”, señaló.







Vaz Torres aclaró que “cuando logramos el equilibrio fiscal y ponemos como techo los recursos no desconocemos que al ejecutarse el presupuesto quedan necesidades postergadas; trabajar con responsabilidad fiscal no significa ajustar y desconocer la realidad, significa ser responsables en el manejo de las finanzas publicas y administrar los recursos de modo adecuado, definir lo que podemos hacer con los recursos que tenemos y para lo demás buscar alternativas sin comprometer el Estado”, apuntó.







“Es un compromiso de todos, como el Gobernador lo resaltó enfáticamente en su discurso de la apertura de sesiones ordinarias. Entre todos vamos alcanzar estos objetivos”, remarcó.







El encuentro con los Secretarios de Hacienda, algunos intendentes y demás funcionarios municipales que participaron por las Comunas correntinas, contó además con la presencia de Patricia Farah, coordinadora del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y Daniel Rimada, del mismo organismo.







Farah expuso acerca del funcionamiento del organismo nacional; en tanto que Rimada explicó las experiencias de otras Provincias –como San Juan y Chubut- en la instrumentación de esquemas de estas características con sus Municipios.







“Venimos a contar la experiencia del Consejo Federal”, comentó Farah en diálogo con la prensa y explicó que la idea es que los Municipios comprendan la importancia de ejecutar presupuestos con reglas. “Se trata de ordenar las finanzas para destinar mayores recursos a servicios y a la infraestructura”, apuntó.







“La idea de Responsabilidad Fiscal es establecer regulaciones al momento de elaborar y ejecutar los Presupuestos para evitar discrecionalidad y que los Gobiernos tengan mayor reputación”, remarcó Farah y aclaró: “Esto no necesariamente implica menos gastos sino ejecutar con ciertas reglas el Presupuesto”.







“Algunas provincias ya tienen bastante trayectoria en la ejecución con responsabilidad fiscal de los Presupuestos por parte de los Municipios; en otras están incorporando ahora”, señaló.







Por su parte, Valeria Sánchez, de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior detalló los alcances del Consenso Fiscal; y Daniel Insaurralde, a cargo de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Finanzas fue el encargado de exponer acerca del nuevo Régimen de Responsabilidad Fiscal que pretende instrumentar el Gobierno Provincial con los Municipios.







El acuerdo, señaló Insaurralde, tiene por objetivos establecer reglas claras y uniformes de comportamiento fiscal, otorgar mayor transparencia a la gestión pública, mejorar la previsibilidad financiera, incentivar al Sector Privado para invertir y armonizar la Política Tributaria Municipal en la Provincia.







Tras mencionar los antecedentes legales correspondientes (Reforma Constitucional 2007, Leyes Nacionales Nros. 27.428 - Modificatoria de la Ley N° 25.917 de Régimen Federal de Resp. Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno - y 27.429 - Consenso Fiscal entre las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de la Nación-; Ley Provincial N° 6.434 de Aprobación al “Consenso Fiscal” y adhesión a la Ley Nº 27.428), el titular de la Dirección de Crédito Público entró en detalle acerca de los pincipales lineamientos del Régimen vinculados a Transparencia y Gestión Pública; Endeudamiento; Gasto Público; Equilibrio Financiero; Armonización de las Estructuras Tributarias de la Jurisdicciones; y Promoción del Empleo, la Inversión y el Crecimiento Económico.







Explicó además el funcionamiento del futuro Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal y los beneficios para quienes adhieran a este nuevo esquema.







MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS







Antes de comenzar el encuentro, en contacto con la prensa local, el Ministro de Hacienda comentó que se convocó a los Municipios para “poder aportar a los Intendentes, los fundamentos de la normativa que ya existe y que debemos perseguir para tener esta norma a nivel local”. “Queremos difundir adecuadamente todos los conceptos técnicos, que se saquen todas las dudas para que determinen las capacidades administrativas propias, porque estas metas -que son pretenciosas pero alcanzables- se deben perseguir a través de métodos, a través de programas, mucho trabajo técnico; y nosotros vamos a estar para ayudarlos”, apuntó.







“Lo que pretendemos es que el Ministerio de Hacienda les acerque todas las herramientas posibles a los Secretarios de Hacienda, a los Municipios y a los Intendentes, para que tengan todos los elementos necesarios y puedan cumplir con las metas fiscales”, señaló el funcionario.







Consultado al respecto, Vaz Torres aclaró que “no existen diferenciaciones entre los Municipios, a partir de la Reforma del año 94 todos tienen autonomía y en la Provincia de Corrientes es histórica la vocación que tiene el Gobierno de jerarquizarlos”. “Lo que sí es una materia pendiente es cómo los Municipios consolidan su encuadre fiscal”, consideró.







“Cada Comuna tiene su particularidad, su idiosincrasia, sus temas específicos que tratar, algunos tienen a cargo áreas rurales muy extensas, otros tienen una densidad urbana superior, algunos son municipios de muchos años, otros no tanto, etc.”, explicó el titular de la cartera económica.







“Lo que es importante es que existe una vocación del Gobierno Nacional y Provincial para arrimar a todas las jurisdicciones, respetando la autonomía, de modo que todos tengan la posibilidad de tener los elementos necesarios para lograr este verdadero compromiso que es lograr el manejo responsable de los fondos públicos”, remarcó.







“Lo que pretendemos es que equitativamente se soporten las demandas de la sociedad, hay que pensar en grande. Cuando uno dice soy chico, soy grande, es una visión relativa. Un Municipio puede ser pequeño pero puede tener en profundidad grandes problemas o grandes ventajas, por eso se debe perseguir el equilibrio, la razonabilidad. De manera que, en el tiempo, la continuidad jurídica del Municipio no dependa de las voluntades políticas partidarias, sino que dependan más del Estado”, cerró.