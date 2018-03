Los secesionistas piden una sesión urgente para investir a Carles Puigdemont

Lunes, 26 de marzo de 2018

Es para que pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, incluyendo el derecho ser investido.





Las tres fuerzas independentistas proponen al parlamento catalán comprometerse a garantizar que los tres candidatos secesionistas que fracasaron en sus intentos de ser presidentes de la Generalitat puedan ahora ahora ejercer sus derechos políticos. La candidatura de Puigdemont sería la primera en ser sometida a debate y votación.



La iniciativa abarca dos iniciativas registradas como de trámite de urgencia extraordinaria. Juntos por el Si (Puigdemont), Esquerra Republicana (Oriol Junqueras) y los anticapitalistas de Unidad Popular (CUP) reclaman la reunión de la Junta de Portavoces y la Mesa del parlamento. También que se incorpore a la orden del día del próximo pleno.



Las dos propuestas son similares. Mientras que una menciona a Puigdemont y Turull, la otra se refiere a Jordi Sanchez, ex candidato a la Generalitat. Juntos por el Sí reclamaron hoy que “iniciativa anunciada para articular un frente común en defensa de la democracia se transformara en hechos en el seno de la cámara catalana y no solo en una foto”.



Las dos propuestas de resolución reclaman “garantizar” que Puigdemont, Turull y Sánchez, “puedan ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”, incluyendo el derecho ser investidos. Pero la iniciativa sobre Puigdemont y Turull insta a “reclamar la puesta en libertad inmediata de los diputados y ex diputados de esta cámara que están privados de libertad”, así como a “constatar” que los mismos criterios que dio lugar a la adopción de medidas cautelares por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU el día 23 de marzo, sea “aplicable a todos los diputados y diputadas que se encuentran en la misma situación de privación de libertad”.



Esta tarde se reunirá Jordi Torrent con la Mesa y la Junta de Portavoces para convocar un pleno esta semana. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría declaró sobre el planteo de volver a elegir a Puigdemont, arrestado en Alemania, Respecto al planteamiento de las formaciones independentistas de volver a intentar la investidura de Carles Puigdemont, la vicepresidenta del Gobierno ha señalado que si el líder de Junts per Catalunya no es presidente es porque el Gobierno fue al Tribunal Constitucional para impedir que se celebrara su investidura.



Además recordó que las medidas cautelares que tomó el Constitucional entonces están "vigentes" e impiden que "cualquier candidato se pueda saltar la ley".



La líder de la lista más votada, Inés Arrimadas de "Ciudadanos” anunció que ha pedido la renuncia de Roger Torrent como presidente del Parlamento al que hace responsable de muchas situaciones críticas que han sucedido en la Asamblea. También señaló que su partido va a pedir un recurso de amparo ante el Tribunal constitucional porque ya está bien que el presidente del Parlamento esté acrecentando la división en Cataluña con uno discursos en los que llama a desobedecer a los tribunales.