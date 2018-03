La esposa de De Vido se quejó de la "presión" del Gobierno sobre la Justicia

Además, apuntó a la Oficina Anticorrupción por la publicado hoy por Clarín sobre el pedido de apartar al juez Rodríguez por parte del Ejecutivo.





La esposa de Julio De Vido se hizo eco del adelanto de Clarín respecto a que el Gobierno pedirá apartar al juez Luis Rodríguez de una causa por temor a que libere al ex ministro de Planificación y lo hará a través de la Oficina Anticorrupción.



"La Oficina Anticorrupción -como la mayoría de los organismos públicos del Poder Ejecutivo nacional- no tiene nada de transparente y no publica nada de las actividades que desarrolla, de las presentaciones que hace, o lo que debería estar comunicándole a la población", cuestionó Alessandra Minniceli en diálogo con radio Rivadavia.



El documento de once páginas al que tuvo acceso este medio, definió como "infundada, arbitraria, inconsistente, contradictoria y con carencia de fundamentación" la resolución de Rodríguez de apartar al fiscal Carlos Stornelli, a partir de la recusación de la mano derecha de De Vido, Roberto Baratta.



La mujer apuntó al organismo que dirige Laura Alonso y dijo que "no es parte de la causa de Río Turbio, quizás la presentación la está haciendo en otro lado", ironizó.



Y cuestionó que el Gobierno esté "presionando tanto" sobre el Poder Judicial, como así también cuestionó la "inacción" del Poder Legislativo.





Respecto al apartamiento del fiscal Stornelli, algo que el Gobierno también pedirá que sea anulada su separación, Minnicelli minimizó el hecho y dijo que simplemente "vendrá otro fiscal".



"No es que se va Stornelli y automáticamente el juez hace lo que quiere y maneja el expediente como quiere, viene otro acusador público a intervenir en el trámite y a partir de ahí se toman las decisiones en el expediente", expresó.



Finalmente, la esposa del ministro kirchnerista habló de la mala aplicación de la prisión preventiva y remarcó la situación de preso político de De Vido.



Minnicelli acusó a Stornelli de "haber armado un show" en julio del año pasado, cuando pidió la detención del ex ministro de Planificación.



Y además vinculó al Gobierno con su detención. "Lo quieren engrampar por todos lados porque lo convirtieron en un emblema más de la corrupción. El Gobierno puso la vara muy alta con la corrupción, aunque sin fundamentos. Espero que se haga justicia en los próximos días, en todas las causas", sentenció.