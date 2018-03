Hugo Moyano pierde a su último aliado histórico en el sindicalismo

Lunes, 26 de marzo de 2018

El Julio Piumato, que acompañaba al jefe camionero desde los 90, tendrá autonomía. Las razonas de su alejamiento.





La clave del alejamiento de Piumato está ahí, en la alianza que Pablo Moyano teje con el kirchnerismo.



Aunque fue un ferviente K, al igual que Moyano y otros dirigentes cegetistas Piumato había roto con Cristina Kirchner en 2012.





Pero Piumato es de los que no volvería a encolumnarse con el kirchnerismo debido a la pelea que tiene en el Poder Judicial. Su rival es la camporista Vanesa Siley, titular del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) y diputada nacional. El Sitraju es un gremio que nació en la Justicia de la Ciudad y rivaliza con el de Piumato.



Fuentes gremiales comentaron que Piumato habló con Hugo Moyano de la incomodidad que le generaba el acercamiento de Pablo Moyano a Vanesa Siley. Pero que el jefe camionero no atendió su planteo.





La última vez que hablaron fue antes de la cumbre peronista del pasado 16 de marzo en San Luis. Piumato le adelantó que no iría al Encuentro de la Militancia Peronista, donde Moyano se dejó ver junto a José Luis Gioja, Alberto Rodríguez Saá y Jorge Taiana, entre otros dirigentes.



Hugo Moyano, en la protesta opositora de febrero pasado.



Además del acercamiento con el kirchnerismo y puntualmente con Siley, a Piumato le molestó el portazo que Pablo Moyano dio en la CGT, cuando renunció a la secretaria gremial de la central obrera sin haber discutido la decisión con ninguno de los gremios aliados.





En el sindicalismo peronista, los Moyano están aislados