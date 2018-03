Los familiares de los caídos en Malvinas ya están en el cementerio de Darwin Lunes, 26 de marzo de 2018 Es para homenajear a los 90 ex combatientes que fueron identificados el año pasado por la Cruz Roja.





Soleado, frío, llamativamente sin viento. En un lunes particular en las Islas Malvinas, histórico, cerca de las 8 de la mañana los primeros familiares de los 90 caídos en la guerra, identificados meses atrás, entraban a un remodelado Cementerio de Darwin para homenajearlos. Para acompañarlos allí, donde ahora sí descansarán con sus nombres.



País - Cementerio argentino de Darwin Islas Malvinas. Los familiares caídos ahora identificados viajarán mañana lunes a visitarlo y homenajear sus seres queridosFoto: Fernando la Orden / Enviado Especial FTP CLARIN Cementerio171.JPG Z DelaOrden

Cementerio argentino de Darwin Islas Malvinas. Foto: Fernando la Orden / Enviado Especial



Ya desde un comienzo se vieron escenas desgarradoras. Un equipo de Clarín es testigo de la visita, la segunda de esta envergadura, luego de un primer viaje en 1991.



"Ay, Dios, ay hijo mío, dónde estás", decía entre lágrimas la mamá de uno de los ex combatientes cuyo ADN fue confirmado por la Cruz Roja el año pasado. Cerca, Alejandra González se abrazaba a la tumba de su hermano caído en Malvinas.



Bien temprano, a las 6.25, había aterrizado en Mont Pleasant el primero de los tres aviones, un MD 83 de la empresa Andes, en el que viajaban entre otros los periodistas. La nave había partido 3.48 desde Ezeiza.



Emoción, tranquilidad, contención. Así transcurrieron las primeras horas en el Cementerio de Darwin, donde las tumbas de los ex combatientes identificados ya no dirán más "Soldado Argentino Sólo Conocido por Dios". Cerca de las 8 llegaba el segundo micro con familiares.



El lugar fue acondicionado por Tim Miller, un isleño que dejó el cementerio sumamente prolijo, con rosarios nuevos, flores de tela, todo en colores tenues. Darwin ya había sido remodelado en 2004.



Dentro de los 246 pasajeros que aterrizaron esta mañana en las islas, además de familiares y periodistas, hay funcionarios, con el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj a la cabeza. Y autoridades de Aeropuertos Argentina 2000, la compañía que financió el operativo y la restauración del cementerio años atrás. Entre representantes de esta compañía se contaba a Hugo Pascual, que piloteó una de las naves. También él viajó aquí como ex combatiente. Durante la guerra, manejaba aviones anti-submarinos. Su copiloto en la nave de Andes fue Rafael Cornejo Solá, también veterano de guerra.





De la ceremonia también participa Geoffrey Cardozo, el oficial del Ejército británico que levantó el cementerio de Darwin y trabajó en el proceso de desenterramiento, identificación y enterramiento de los caídos en el archipiélago.