Boca Unidos perdió y camina por la cornisa

Lunes, 26 de marzo de 2018

El Aurirrojo cayó ante Mitre, rival directo por el descenso. Fue 2-1 como local. A cinco fechas del final, complicado y aún zona de riesgo.







En el mejor momento, el peor panorama. Boca Unidos volvió a perder como local ayer en el marco de la 20ª fecha del torneo de la B Nacional.

El elenco de Ribera fue derrotado por Mitre de Santiago del Estero por 2-1, en un cotejo clave en sus aspiraciones para sostener la categoría. Joaquín Quinteros, a los 37 minutos de la parte inicial y a los 2 del complemento, fue el autor de los goles de la visita, mientras que Tomas Charles, a los 32, de la parte final había logrado el descuento para el equipo correntino.

A cinco fechas del final del torneo, la derrota de ayer presenta el peor de los panoramas para Boca Unidos que si bien cumple una campaña aceptable en este 2018, lleva el arrastre de su magro 2017. Tras perder anoche, los conducidos por Carlos Mayor cayeron al puesto 22 de la tabla de promedios con un coeficiente de 1.252, por debajo de los últimos equipos que estarían descendiendo, Quilmes e Independiente Rivadavia.

En lo futbolístico lo de Boca Unidos ayer en el “Leoncio Benítez” fue pobre, y el resultado casi que premió al que mejor hizo las cosas. Mitre llegó a Corrientes con un plan que se ejecutó casi a la perfección, cortar el circuito de juego del elenco correntino. Y la fórmula de Cacho Sialle dio resultado, porque el conjunto local no encontró sociedades desde el medio, y extrañó demasiado el despliegue de Diego Sánchez Paredes en el mediocampo.

Mitre insinuó desde el vamos lo que vino a buscar: la victoria. A los 7 minutos Pérez Guedes remató por sobre el travesaño tras una buena asistencia de Quinteros. El juego entró en una meseta luego de esa acción, y el local apenas tuvo una aproximación con un desborde de Germán Herrera que Pablo Vegetti no pudo alcanzar.

Luego de los 30 minutos, Mitre pareció acomodarse y encontrar los espacios del fondo correntino. Primero fue Daniel González, que probó de media distancia exigiendo a Hilario Navarro. Esa jugada fue la antesala del gol, porque luego una buena acción conjunta derivó en una mejor asistencia de Hugo Silva para que Quinteros defina de buena manera y ponga en ventaja a los santiagueños.

La primera parte se fue, y con ellas las intenciones de un Boca Unidos protagonista.

El complemento casi que no le dio tiempo a Boca Unidos de acomodarse en cancha cuando recibió el segundo “mazazo”. A los 2 minutos, nuevamente Quinteros coronaba una buena acción del elenco santiagueño para establecer el 2-0.

A esta altura la diferencia parecía demasiada, no tanto por los goles sino por la intenciones en la cancha del Aurirrojo. Mayor movió rápido el banco con Osmar Ferreyra y Ramiro Maldonado, pero no encontró más que insinuaciones para revertir.

Gonzalo Ríos, con un remate de media distancia; Maldonado, con una acción similar, y una definición apenas desviada de Vegetti fueron los intentos por torcer la historia.

Recién a los 32, con un balón parado Boca Unidos descontaría. Tomas Charles conectó de cabeza un centro desde las izquierda y achicó distancias.

Pero no hubo mucho más del local, y por eso dejó ir tres puntos demasiado valiosos, de esos que pueden marcar el futuro. Quedarán cuatro finales para un equipo que debe tener regularidad o perderá una plaza que contará mucho volver a tener.

La primera de las cuatro finales a futuro para Boca Unidos será el martes 3 de abril, ya que por la 21ª fecha deberá visitar a Deportivo Morón. Luego será el turno de recibir a un “pesado” como Atlético Rafaela en la 22ª. La 23ª quedará libre y cerrará el torneo de la B Nacional ante Quilmes, como visitante en la 24ª y será local en la 25ª ante Sarmiento de Junín.