Mandiyú perdió ante Sportivo Patria y descendió

Lunes, 26 de marzo de 2018

Era la última posibilidad que tenía para permanecer en la categoría del Federal A. Finalmente fue goleado por 5 a 1 por Sportivo Patria.



El milagro no sucedió y "el albo" perdió la categoría. El próximo año jugará el "Torneo Regional Amateur 2019".





El equipo correntino perdió la categoría y jugarán la próxima temporada en el "Torneo Regional Amateur 2019″.



Todos los descensos al Torneo Regional Amateur



Unión Villa Krause (descenso por promedio general)



Sportivo Patria de Formosa (descenso por promedio general)



Rivadavia de Lincoln (descenso por zona)



Deportivo Mandiyú (descenso por promedio general)



Libertad de Sunchales (descenso por zona)



Unión Aconquija (descenso por promedio general)



Gutiérrez S.C de Mendoza (descenso por zona)



Guaraní Antonio Franco de Posadas (descenso por zona)



Deportivo Mandiyú cayó 5-1 ante Sportivo Patria, en uno de los encuentros de la 10ma fecha de la Zona D de la Reválida del Torneo Federal A y se despidió de la categoría, al igual que su rival.



En la primera, a los 15’, no pudo Alfredo Iker tras el pase de Altamirano quien se mandó por el medio y dejó solo al volante quien llegó en posición de ataque tras una salida rápida.



Uno más tarde, el árbitro Córdoba marcó un penal de Álbaro Pavón tras una supuesta falta sobre Hugo Troche. De la ejecución se encargó Campozano y anotó el 1-0 con un remate cruzado, sobre el palo izquierdo de Mazzon.



En la siguiente, a los 19’, Cortés derribó a Gonzalo Ramírez en el área y Córdoba dio penal para Mandiyú, luego que los centrales no pudieron despejar un largo tiro libre de Pavón. Diego Romero se encargó del disparo cruzado y anotó el 1-1.



A los 26’, Claudio Santacruz trepó por la derecha y su envío encontró la cabeza de Campozano aunque se fue cruzado y afuera. Luego, a los 39’ Iker metió un lateral al área, peinó Campozano y Troche remató alto.



En el inicio del complemento, Hugo Troche envió un centro desde la izquierda y Alfredo Iker, de cabeza, la puso sobre la izquierda de Mazzon para adelantar a los formoseños 2-1.



Cuando se jugaban ‘, Monje tocó con Pavón y buscó el arco pero Del Riego controló sin problemas; en la siguiente Campozano, a los 8’, ganó por atrás, de cabeza, pero el balón se fue al lado del palo izquierdo de Mazzon; y a los 9’ estuvo cerca de aumentar el delantero con otro cabezazo que se fue apenas alto.



Hugo Troche, desde la derecha, envió un corner en forma de centro, la peinaron en el primer palo y Campozano en el medio del área chica anotó el 3-1.



Incluso a los 30’, Campozano volvió a ganar en el área tras un tiro libre de Fassino pero su cabezazo se fue al lado del palo izquierdo; pero su nueva revancha fue a los 32’ cuando recibió el centro de Galán y empujó al gol.



Y como si algo le faltara a la tarde negra, Erivaldo envió un centro pasado, Casado la mandó al medio y Juan Pablo Rodríguez se la llevó por delante para anotar en propia valla el 5-1.



Síntesis:



Sp. Patria: Francisco Del Riego; Claudio Santacruz, Rafael Nicola, Hugo Cortés y Sebastián Galán; Alfredo Iker, Nicolás Fassino, Leandro Altamirano y Hernán Castillo; Cristian Campozano y Hugo Troche. DT: Alejandro Ormos. Suplentes: Lucas Serrano, Franco Rossi, Rodrigo Ramírez, Víctor Casado, Francisco De Souza, Hugo Prieto y Matías Romero.



Mandiyú: Cristian Mazzon; Rafael Blasco, Juan Pablo Rodríguez, Juan Carlos Martínez y Emmanuel Tarabini; Nicolás Monje, Álbaro Pavón, Alejandro Bogliotti y Gonzalo Ramírez; Diego Romero y Raúl Acosta. DT: Pablo Suárez. Suplentes: Iván Ifrán, Diego Coronel, Matías Gómez, Nicolás Ferreira, Matías Fesztein, Juan Basualdo y Julio Sena.



Goles: PT 16’ Cristian Campozano –p- (SP), 21’ Diego Romero –p- (M); ST 4’ Alfredo Iker (SP), 13’ y 32’ Cristian Campozano (SP) y 45’ Juan Pablo Rodríguez e/c (M).



Cambios: PT 32’ Julio Sena x Romero (M), ST 17’ Juan Basualdo x Acosta (M), 21’ Matías Fesztein x Monje (M), 27’ Rodrigo Ramírez x Troche (SP), 33’ Francisco de Souza x Santacruz (SP) y 36’ Víctor Casado x Castillo (SP).



Incidencias: N hubo.



Árbitro: Carlos Córdoba. Asistentes: Mariano González y Nadia Chiarotti (todos de Santa Fe).



Estadio: Antonio Romero de Formosa.