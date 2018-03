Horóscopo para hoy 26 de marzo del 2018 Lunes, 26 de marzo de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries



Aprenda que los malos momentos no son siempre negativos, muchas veces nos obligan a elaborar nuevas estrategias.

Amor: Se sentirá agobiado por los requerimientos emocionales de su pareja. Escúchela y serénese.

Riqueza: Ejecute un análisis profundo antes de tomar una decisión a nivel laboral.

Bienestar: No permanezca dentro de cuatro paredes, aproveche el día para estar al aire libre.





Tauro





Sepa que no es momento de llorar por lo perdido. Trate de serenarse y aguarde a que el horizonte se despeje.

Amor: Deje a un lado su orgullo y pídale perdón a esa persona que tanto ama. No gana nada con esa actitud.

Riqueza: Evite bajar los brazos en este momento, aunque sienta que las obligaciones laborales sean una carga.

Bienestar: Haga lo posible por disfrutar en familia de alguna actividad compartida.



Géminis





Consolídese y actúe de forma prudente, ya que comenzará la mañana con algunas dificultades sobre las que desconocerá el origen.

Amor: Esté preparado, ya que se acerca un casamiento o un nacimiento dentro de sus afectos.

Riqueza: Comience a organizar mejor sus tiempos, así podrá cumplir con sus responsabilidades.

Bienestar: Presencie los grupos de autoayuda, ellos lo orientarán a una vida más saludable.





Cáncer





Con la presencia lunar en su signo, intensificará sus cualidades y estará en condiciones de alcanzar los objetivos que se propuso.

Amor: Se reencontrará con un gran amigo del pasado del que, sin saber porqué, se distanció.

Riqueza: Junto a su socio, podrá concretar negocios brillantes y definir acuerdos lucrativos.

Bienestar: No se exceda con los medicamentos. Investigue las diferentes terapias alternativas.





Leo





Interactúe más con las personas cuando lo necesiten. La empatía le será de gran ayuda para salir de su egoísmo y encierro social.

Amor: Jornada donde el amor lo atrapará en las circunstancias menos esperadas y le impedirá dar marcha atrás.

Riqueza: Trabaje en ese nuevo proyecto que podría transformarse en una excelente fuente de dinero.

Bienestar: Hágale caso a su médico, Debe cuidar la circulación sanguínea y el corazón.





Virgo





Etapa oportuna para armarse de valor y adquirir todo lo que la vida le da. Deje de lado las dudas y sus indecisiones para otro momento.

Amor: Exprese con generosidad sus sentimientos a las personas que más necesitan de su afecto.

Riqueza: No dude. Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio.

Bienestar: Despeje su mente con alguna salida nocturna rodeada de amigos.





Libra





Relájese, en poco tiempo encontrará el momento justo para desplegar toda su creatividad y ejercer eso que tanto lo apasiona.

Amor: Permita que sus sentimientos vuelen. Si se siente enamorado, no se reprima.

Riqueza: Se sentirá decidido, después de muchas idas y vueltas a enfrentar un tema de trabajo.

Bienestar: No dude en guiarse por su intuición. Tendrá éxito en todo lo que emprenda.





Escorpio







En esta jornada evite apresurar los tiempos, aunque el mundo le pida que acelere.

Amor: Hoy, sus emociones se verán movilizadas a causa de una situación muy incómoda que enfrentará.

Riqueza: Recibirá un dinero extra. Lo recomendable será que guarde una parte para el futuro.

Bienestar: Si se ve excedido de peso o tiene algún desequilibrio orgánico, será bueno que comience una dieta.





Sagitario





Bríndese momentos de tranquilidad que le permitan llegar a saber qué es lo que usted desea. No malgaste su tiempo en discusiones sin importancia.

Amor: Piense dos veces antes de hacer algo, no se deje llevar por tentaciones lujuriosas.

Riqueza: Fusiónese a esa persona influyente y pronto podrá concretar su negocio.

Bienestar: Trate de descansar lo necesario, de lo contrario, se sentirá irritable con la gente que lo rodea.





Capricornio





Debe intensificar sus energías y emprender nuevos proyectos. De esta forma, impedirá caer en los engaños y no lamentará lo perdido.

Amor: Tendrá una excelente sintonía con ese compañero y verá que la relación que tienen es algo más que una amistad.

Riqueza: Estará en condiciones de enfrentar ese proyecto que hace tiempo tiene en mente.

Bienestar: Trate de olvidar las penas y distraerse, no deje que el estrés le gane de mano.





Acuario





Recuerde que el humor es el mejor remedio para su cuerpo y alma. Trate de no amargarse sin motivo.

Amor: Su alma gemela estará esperando que se disculpe por su mala respuesta. Hágalo.

Riqueza: Si bien se siente un líder en su grupo de trabajo, las cosas no están funcionando como debe ser. Recapacite.

Bienestar: Trate de compartir momentos inolvidables con sus amigos, esto lo hará sentirse feliz.





Piscis





Magnifica jornada para retomar ese proyecto que lo había dejado en el olvido. Relájese, todo saldrá como esperaba.

Amor: Genere un diálogo más cercano. Si tiene hijos pequeños, no los regañe.

Riqueza: Evite analizar tanto cada situación, defina y actúe en ese negocio.

Bienestar: Piense en su cuerpo. Cambie la dieta y ejercite más por las mañanas