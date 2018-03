Avanza articulación entre el centro Valentín Haüy y la Policía Lunes, 26 de marzo de 2018 En tal sentido, se llevó a cabo una reunión entre ambas instituciones. El objetivo es capacitar a personal de la fuerza sobre el trato a las personas no videntes.





En las instalaciones del Centro de Rehabilitación “Valentín Haüy”, ubicado por calle San Lorenzo 1.239 de la ciudad de Corrientes, se llevó a cabo una reunión entre las autoridades de dicho lugar y de la Policía de la Provincia, con el objetivo de lograr un convenio mediante el cual se realicen capacitaciones a personal de la fuerza sobre el trato a personas no videntes.



El encuentro estuvo encabezado por el director del Centro de Rehabilitación “Valentín Haüy”, Ricardo Núñez, a quien acompañaron distintos profesionales del área y por la Policía de Corrientes, el titular de la fuerza Comisario General Félix Ricardo Barboza; y el Subjefe Comisario General, Eduardo Acevedo.



En la oportunidad, las autoridades recorrieron las instalaciones y observaron la labor diaria que realizan los profesionales de cada área, tras lo cual formalizaron una reunión donde se establecieron algunos lineamientos y acciones que podrían desarrollarse en el futuro entre ambas instituciones, principalmente en la capacitación policial.



En el futuro se tiene previsto la firma de un convenio mediante la cual se pretende capacitar a los policías y también dictar charlas en los institutos de formación policial sobre la importancia de cómo tratar a una persona no vidente.