San Lorenzo, nuevo campeón de la Liga de las Américas

Lunes, 26 de marzo de 2018

En un duro choque, el Ciclón venció 79-71 a Mogi das Cruzes y levantó el trofeo.







San Lorenzo es el nuevo Campeón de la Liga de las Américas 2018. El equipo de Gonzalo García venció este domingo a Mogi 79 a 71 y festejó en Boedo. Gabriel Deck fue el MVP del torneo.

La copa de la undécima edición de la Liga de las Américas quedó en manos del anfitrión del Final Four, que ganó el torneo de manera invicta.

Gabriel Deck, con 22 puntos y 10 rebotes en la final, fue el MVP del torneo. Durante la #LDA2018 el jugador santiagueño promedió 19,2 tantos, 5 rebotes y 2,6 asistencias.

En Mogi Das Cruzes, Tyrone Curnell aportó 22 puntos y 5 rebotes y Larry Taylor sumó 20 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias.

El partido comenzó con un parcial 4-11 a favor Mogi, gracias a la efectividad desde la línea de tres de Larry Taylor y Jimmy Dreher De Oliveira. San Lorenzo jugaba incómodo y esto no le permitía ser efectivo en el aro, mientras Taylor seguía intratable de tres puntos (8-20).

Con el manejo de Nicolás Aguirre y el aporte de Gabriel Deck se emparejaban las acciones. Un triple del base no alcanzó para que el primer cuarto se lo lleve la visita por 20-25.

Deck se encargó de igualar el marcador en 25 en el inicio del segundo parcial. Un triple de Selem Safar puso a San Lorenzo arriba cuando restaban dos minutos y medio para que termine el período, con Deck lastimando en la pintura, el conjunto de Boedo lograba una diferencia para irse al descanso 40-38.

Un doble y falta de Dar Tucker promediando el parcial, más dos dobles de Justiz Ferrer hicieron que el Azulgrana tome 8 puntos de ventaja. San Lorenzo comenzó a correr, atacó con seguridad y logró una diferencia de 15 puntos (57-42) con Ferrer, Deck y un tiro de tres de Tucker. Pero los últimos minutos, el equipo de Gonzalo García se relajó, anotó solo dos puntos de tiro libre y el conjunto brasileño aprovechó para acercarse y cerrar el parcial abajo por nueve (59-50).

En el último capítulo, Mogi salió con agresividad, un doble más un libre desde la línea y un triple de Guilherme Pereyra puso el tanteador 61-62. Una ráfaga de Mathias Calfani llevó a San Lorenzo otra vez a tomar distancia. Con la intensidad de Aguirre corriendo la cancha, el juego de Marcos Mata tanto en defensa como en ataque y la figura de Deck, el local supo cómo cerrar el partido a su favor. Fue 79 a 71 para San Lorenzo de Almagro, el nuevo campeón de América.



Síntesis



SAN LORENZO (79): Nicolás Aguirre 11, Dar Tucker 15, Marcos Mata 11, Gabriel Deck 22, Javier Justiz 8 (FI). Joel Anthony 0, Selem Safar 8, José Vildoza 0 y Mathias Calfani 4. DT: Gonzalo García.



MOGI (71): Larry Taylor 20, Jimmy Oliveira 10, Shamell Stallworth 8, Tyrone Curnell 22 y Caio Torres 0 (FI) Wesley Sena 1, Fabricio Russo 2, Vithor Lersch 0 y Filipin 8. DT: Guerrinha.