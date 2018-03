Messi se unió a los ejercicios de la Selección Domingo, 25 de marzo de 2018 La Pulga no pudo participar de las prácticas del sábado por molestias musculares, pero mejoró y se movió con normalidad en el centro de entrenamiento del Real Madrid.

El astro argentino Lionel Messi, que no jugó el partido amistoso contra Italia por molestias musculares, entrenó este domingo con sus compañeros de la Selección Argentina en Madrid con vistas al partido amistoso contra España del martes.



Ataviado con gorro, bufanda y guantes en una fría mañana madrileña, Messi realizó una serie de ejercicios de calentamiento y rondos en uno de los campos del centro de entrenamiento del Real Madrid.



El delantero del Barcelona no había participado el sábado en el entrenamiento del equipo, tras su llegada a la capital española, limitándose a hacer trabajo regenerativo en el hotel de concentración de la Albiceleste.



Argentina, que ganó 2-0 a Italia el viernes sin Messi, se enfrentará el martes a España en otro amistoso de preparación para el Mundial de Rusia-2018 en el estadio Metropolitano de Madrid.



La Albiceleste no podrá contar contra España con Ángel Di María, que abandonó la concentración de la selección argentina tras sufrir en el partido contra Italia “una mialgia en la cara posterior del muslo derecho”.



La baja de Di María se une a la Agüero, que ya no había jugado el partido contra Italia tras ser liberado por el seleccionador Jorge Sampaoli para seguir con la recuperación de su lesión en la rodilla izquierda.