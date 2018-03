River sigue dulce: probó alternativas y goleó en Chile

Domingo, 25 de marzo de 2018

El equipo de Gallardo, con una formación alternativa, superó 3-0 a Universidad de Chile con Rafael Santos Borré (2) y Nicolás De la Cruz, de penal.





Una razón económica y otra deportiva tuvo el duelo que River le ganó 3-0 a Universidad de Chile por la Copa Cono Sur. Primero, en la tesorería del elenco de Núñez ingresaron 250 mil dólares; después, el entrenador Marcelo Gallardo aprovechó el amistoso para ver a los suplentes. Se recuerda: los habituales titulares se quedaron en Buenos Aires.



La novedad más sobresaliente fue el regreso de Jorge Moreira, que no jugaba desde el 15 de octubre del año pasado. El paraguayo fue operado en diciembre del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Se lo notó un poco fuera de ritmo, como era de esperar. Pasó por al ataque, pero terminó el juego sin molestias y esa es una gran noticia para el Muñeco, a quien le costó encontrar un sustituto en el lateral derecho.





Otro que tiene pocos minutos y se mostró en Chile fue Luciano Lollo: no tuvo en gran rendimiento. Se lo observó pesado, lento, aunque con la jerarquía intacta para realizar un par de cruces. También regresó Ariel Rojas y no se destacó.



El partido fue atractivo, con varias llegadas. Germán Lux fue una de las figuras. En la segunda parte tuvo mucho trabajo y respondió siempre bien. El otro que sacó una nota positiva es el juvenil Exequiel Palacios. Se paró de interno por derecho y fue el más claro de River. Metió un par de pases filtrados que fueron una maravilla. De una habilitación suya llegó el penal que le cometieron a Santos Borré y que Nicolás De la Cruz cambió por gol.





Cuando el partido se acababa, Santos Borré marcó el segundo y el tercero de River y, con los festejos, completó un aceptable rendimiento. El delantero colombiano tiene buenos movimientos, pero falla muchas situaciones. Ayer desperdició varias y recién pudo festejar en la del final. A su favor: se mueve mucho para generar esas oportunidades.





Sigue de racha River. La victoria ante Boca en la Supercopa, comentó Gallardo, les iba a servir para el despegue. Y así fue. Patronato, Boca, Belgrano y ayer Universidad de Chile son los 4 triunfos al hilo de River. Sí, la crisis parece haber pasado.