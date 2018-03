Se puso en marcha el programa municipal "Huertas en el Mitaí"

Domingo, 25 de marzo de 2018

El objetivo es que los niños y sus familias desarrollen el cultivo y autoconsumo y mejoren su alimentación a través de la incorporación de productos frescos.





Con la presencia del intendente capitalino, Eduardo Tassano, se realizó en la mañana de hoy en el Centro de Desarrollo Infantil Nº 3 del barrio Lomas del Mirador, el lanzamiento del programa municipal "Huertas en el Mitaí".



El programa es organizado de manera conjunta por las subsecretarías municipales de Desarrollo Económico y de Educación. El mismo se implementa a través de capacitaciones destinados a docentes, tutores y niños que concurren a los CDI, así como vecinos de dichas instituciones, impulsando la creación de huertas familiares para promover la alimentación saludable.



"Queremos representar aquí, desde el CDI Nº3, lo que queremos hacer en todos los Mitaí. Por dos razones: una porque es lindo enseñar a los chicos el valor de la siembra, y en segundo lugar, porque las madres me van a entender, con el profesor Cáceres hemos trabajado en muchas escuelas esto, que es el tema de la alimentación del futuro", agregó el Jefe Comunal.



Como médico, el intendente es conocedor de la problemática en materia de salud. "Tenemos el problema de niños con sobrepeso en todos los barrios, y eso tiene que ver con una alimentación donde no se incorporan frutas ni verduras. Sabemos que cuesta un poco, porque a los chicos no les gusta, pero con todas estas pequeñas acciones buscamos generar un mundo mejor para ellos", señaló Tassano al hacer uso de la palabra.



Tassano felicitó a quienes llevaron adelante el proyecto y expresó su agradecimiento a todas las directoras y al personal de los CDI municipales por el trabajo que hacen permanentemente por los niños.



También hizo extensivo su agradecimiento "a los padres que están acá, porque les interesa el tema y el futuro de sus niños. Porque todo lo que hacemos es por ellos, el enfoque final de todas las acciones dirigidas a los niños es para darles un mundo mejor, y este programa tiene que ver con eso", indicó el intendente.



"Como siempre digo, juntos vamos a poder construir una ciudad mejor. Nosotros solos, y ustedes por su lado, no vamos a poder hacer nada, así que les agradezco la participación y vamos con todo por nuestros niños", concluyó el Jefe Comunal.



Por su parte, el subsecretario de Educación, Ramón Cáceres, manifestó: "Todos los días trabajamos para darle a los chicos una crianza familiar, realizando acciones de nutrición, salud, y en este caso capacitando y trabajando en forma conjunta con la subsecretaría Economía Social en este proyecto unificado que llamamos Huerta en el Mitaí".



En tanto que el subsecretario de Economía Social, Ignacio Rodríguez Mateos, dijo que siguiendo "los objetivos trazados por el intendente, buscamos desarrollar una ciudad sustentable, y tenemos que empezar con los más chicos, buscando encender ideas nuevas. Aunque ellos todavía no lo comprendan, harán florecer en su corazón el legado de cuidar el medio ambiente, además de saber y aprender a realizar cultivos para el autoconsumo, y ver como el producido de las huertas se transforman en alimentos saludables".



Del acto participaron también el secretario de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino, la directora del CDI Nº 3, Norma Alvarez, autoridades, docentes y auxiliares de los restantes Mitaí Roga, otros funcionarios municipales, concejales, padres, tutores y vecinos.



Cabe indicar que las capacitaciones que se iniciaron en el CDI Nº3 y se extenderán a los demás Mitaí Roga, comprenden la preparación de los suelos con tratamientos de residuos orgánicos domiciliarios, compostaje, técnicas de preparación de suelos, planificación de la huerta, siembra, cuidados de los cultivos, prevención de plagas de forma orgánica y principalmente los beneficios del consumo de hortalizas y productos frescos, entre otros.