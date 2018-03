Oficio religioso por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Sábado, 24 de marzo de 2018

El Gobierno Provincial participó del 42° Aniversario de un acontecimiento que se enmarca dentro de la historia triste de argentina con diversos actos en nuestra ciudad en esta jornada del sábado 24 de marzo.





En la Iglesia del Convento Nuestra Señora de La Merced el arzobispo de la Arquidiócesis de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik, ofició una santa misa en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en la que entre otros conceptos sostuvo que Jesucristo fue la primera víctima inocente; pero al mismo tiempo advirtió que se debe desechar la venganza y sí, en cambio, ofrecer el perdón de corazón y no sólo de palabra para lograr una verdadera conciliación entre los seres humanos.



La ceremonia contó con la presencia del vicegobernador, Gustavo Canteros, los ministros de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Obras y Servicios Públicos, Bernardo Rodríguez, de Justicia, Jorge Quintana; de Industria, Trabajo y Comercio, Raúl Schiav; el secretario de Coordinación de la Municipalidad de Capital, Hugo Calvano, como también miembros de la plana mayor de la policía de la provincia, otros funcionarios y público en general.



Finalizada la Santa Misa, el vicegobernador Gustavo Canteros dijo que el 24 de marzo amerita “un día de reflexión que no puede pasar desapercibido para ningún argentino. Un día que nos recuerda una parte triste de nuestra historia y nuestro gobierno, con el compromiso que tiene quería hacerlo de esta forma, con esta misa y por supuesto con una serie de homenajes que se van a dar a lo largo de toda esta jornada”.



El doctor Canterios indicó que “es un momento en que debemos tener memoria y en el que la verdad debe estar siempre presente y la justicia no debe pasar desapercibida para nadie. Al contrario, memoria, verdad y justicia son palabras, como decía Monseñor Stanovnik, que encierran mucho y debemos reflexionar permanentemente sobre esto”.



A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas, confió que “es una fecha muy especial. Hasta el 24 de marzo de 1976 vivíamos en un proceso democrático que interrumpió la Junta Militar usurpando el poder y las consecuencias fueron horrendas porque hubo crímenes de lesa humanidad, con víctimas inocentes que provocaron mucho dolor al pueblo argentino”.



“Por eso les decimos a los chicos en la escuela que valoren la democracia porque es un sistema con el que se puede debatir, sin que el Estado los persiga o los haga desaparecer”, expresó el subsecretario tras finalizar el oficio religioso en la Iglesia del Convento Nuestra Señora de La Merced.-