Se lesionó Tevez y se pierde para una seguidilla de partidos decisivos Sábado, 24 de marzo de 2018 Tiene una distensión de grado 2 en el sóleo. No jugará contra Talleres y tampoco estaría por Copa ante Junior.





La semana sin fútbol le trajo a Boca un dolor de cabeza inesperado. Es que Carlos Tevez se realizó estudios por un dolor en el gemelo izquierdo y se confirmó que se trata de una "distensión grado 2 en el sóleo", la misma que afectó a Pablo Pérez y que lo marginó durante tres semanas.



Así, Guillermo Barros Schelotto no contará con el Apache para el encuentro frente a Talleres y tampoco estará a disposición para el partido ante Junior de Barranquilla por la segunda fecha de la Copa Libertadores. ¿Cuándo volverá a jugar?





Además, quien arrastra una pequeña distensión en el aductor derecho es Edwin Cardona, a quien el cuerpo técnico evaluará si lo incluye para el partido contra Talleres o si lo preserva para el juego por la Copa. Con esto, quien entrará como titular es Emanuel Reynoso.



Tevez trabajó en la semana con tareas de kinesiología después de estar en Córdoba jugando al golf en los días libres que tuvo el plantel. El Apache, desde su regreso al club, ya había sufrido un traumatismo en el hombro izquierdo que lo llevó a infiltrarse para jugar, además tener una sinovitis en su rodilla izquierda. Ahora, esa misma pierna le devolvió una lesión muscular traicionera que lo marginará de encuentros clave.



Sin Tevez y con Cardona en duda, el once que se perfila para el partido ante Talleres sería: Rossi; Jara, Goltz, Magallán, Fabra o Más; Nandez, Barrios, Pablo Pérez; Reynoso; Pavón y Ábila o Bou.