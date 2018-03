Conmoción en España por la muerte de uno de los hijos de Santiago Cañizares Viernes, 23 de marzo de 2018 El ex arquero de la selección española lo anunció en su cuenta oficial de Twitter.



La noticia conmovió a todos en España. El ex arquero de la selección Santiago Cañizares, anunció este viernes el fallecimiento de su hijo Santi: uno de sus trillizos de cinco años que luchaba desde hace un año y medio contra una grave enfermedad de la que no se conocen precisiones.



"Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que debía ser yo quien se los contara, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de ustedes. Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado. #santicampeon", escribió en su cuenta oficial de Twitter.



El hijo del arquero histórico del Valencia (también jugó en Celta y en Real Madrid) había mejorado notablemente de su enfermedad, pero sufrió una recaída hace aproximadamente tres semanas. Cañizares ya había hablado de esta situación en las redes sociales, para agradecer "el apoyo incondicional".







Santi nació en febrero de 2013 y era uno de los trillizos que Cañizares tuvo junto a su mujer Mayte García. Desde España le mostraron todo su apoyo al ex futbolista del Real Madrid y Valencia, entre otros.