Licha López respaldó a Centurión y destruyó al policía que lo grabó



El nuevo escándalo de Ricardo Centurión movilizó la semana de Racing, que podría haber sido más dulce tras la goleada a Patronato. Sin embargo, su incidente de tránsito estalló en los medios por el video que un policía del operativo grabó sin el conocimiento del jugador. Ante el escarnio público, el club salió a respaldarlo y, en ese sentido, quien le expresó este jueves su apoyo fue Lisandro López, el emblema del equipo de Eduardo Coudet.



"Nada justifica lo que hizo Centurión, pero no le caguemos la vida, de última que se la cague él. El sorete que lo filmó seguramente no lo hace con todos", criticó el delantero la actitud del efectivo de seguridad. Y resaltó, en diálogo con Closs Continental: "Centurión se equivocó, pero tiene el apoyo de todos los compañeros".





El lunes, en el día libre que Coudet les dio a sus dirigidos por la fecha FIFA, según contaron testigos, agentes de tránsito de Lanús advirtieron que una camioneta BMW color negra, con los vidrios polarizados, había pasado un semáforo en rojo y le dieron la voz de alto.



Al detenerse, advirtieron que se trataba de Centurión y, además de notificarlo de la infracción, le dijeron que debía pasar un control de alcoholemia, a lo que el delantero se negó.



Racing atraviesa un momento agridulce. Más allá del incidente de Centurión, el ex Genoa se destaca dentro de la cancha junto a Lautaro Martínez y Lisandro López. Justamente el Licha se refirió al gran momento del recientemente convocado a la Selección.​ "En el momento en el que está, que patee y que después le pida disculpas a Messi si lo putea. Pero seguro yo lo voy a putear más que él", bromeó.



"Hoy es el momento de Lautaro y hay que disfrutarlo. Está en un momento con mucho hambre, potencia, ganas. Con Lautaro en el área, yo estoy contento. Todo lo que toca es gol. Estoy disfrutándolo, está haciendo goles todos los fines de semana. Yo sé el rol que ocupo adentro de la cancha", observó.



El equipo de Coudet está sexto en la Superliga, con 35 puntos, doce menos que Boca, el único líder. "Sabemos que el campeonato es casi imposible por la diferencia que ha sacado Boca, nuestro objetivo es entrar a la Libertadores", afirmó López.



"Desde la pretemporada sentí que la idea del Chacho se iba a ver, y después fue tomando forma cuando llegaron los refuerzos. Se están viendo cosas lindas. Este Cuerpo Técnico mantiene a todo el grupo enchufado, siempre por una cuestión u otra se rota. También es clave tener un buen grupo, y nosotros lo hemos logrado", analizó sobre el juego.



Por último, Licha López apeló a su honestidad con dos situaciones: el juego del Independiente de Ariel Holan y la polémica expulsión de un rival en el partido frente a Vélez. "Me gusta mucho como juega Independiente. Hay que reconocer eso y va más allá de la camiseta que uno tiene puesta", opinó. Sobre la roja a De La Fuente, contó: "Cuando llegué al vestuario y vi que lo había expulsado pensé que había reaccionado. Creo que la roja a él fue injusta".