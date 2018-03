Mayer festejó en Miami y se despidió Horacio Zeballos

Jueves, 22 de marzo de 2018

Suerte dispar la de los argentinos en Miami. Leonardo Mayer se metió en la segunda ronda del Masters 1000 tras vencer por 3-6, 6-4 y 6-2 al estadounidense Donald Young en un partido que se extendió durante dos horas y tres minutos.







En cambio, Horacio Zeballos libró una batalla de dos horas y diez minutos con el serbio Dusan Lajovic (108º), que terminó imponiéndose por 3-6, 7-6 (2) y 6-4.



Más tarde debutará otro argentino en el certamen que se disputa sobre canchas duras y reparte 7.972.535 dólares en premios: Nicolás Kicker. Por su parte, Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman comenzarán su participación este viernes, ya en la segunda ronda.



Mayer, 45° en el ranking, se mostró errático desde el arranque del duelo que se disputó en el estadio principal del Tennis Center de Crandon Park. Sin un juego brillante, Young, 110° en el escalafón mundial, aprovechó dos de las siete oportunidades de quiebre que generó el primer set y así se lo llevó sin problemas por 6-3.



En el comienzo del segundo capítulo, el Yaca mantuvo su andar irregular y volvió a ceder su servicio en el cuarto game. Parecía que el encuentro empezaba a inclinarse definitivamente hacia el lado del local. Pero el argentino se recompuso, recuperó el quiebre enseguida y tomó impulso.



Young empezó a fallar mucho más seguido y el correntino, que venía de alcanzar los octavos de final en el Masters 1000 de Indian Wells (en esa instancia cayó ante Juan Martín Del Potro), se lo facturó: en el noveno juego le arrebató el servicio nuevamente y con el suyo cerró el set por 6-4.



El envión fue aprovechado por Mayer, cuya mejor actuación en este certamen es la tercera ronda alcanzada en 2015. Quebró en el tercer juego y mostró temple para levantar un break point en el juego siguiente.



Frente a la remontada de su adversario, Young no solo se fue desinflando, sino que además dio muestras de nerviosismo y perdió los estribos más de una vez. Mayer lo aprovechó y sin más sobresaltos se quedó con partido. En la próxima ronda, su rival será el croata Borna Coric (36°), semifinalista el fin de semana pasado en Indian Wells (perdió con el suizo Roger Federer).



El próximo en presentarse fue Horacio Zeballos (66º), quien no pudo el serbio Dusan Lajovic (108º). Arrancó muy bien en el partido el marplatense y su rival lo padeció: con un rápido 6-3 se adueñó del primer set y comenzó a ilusionarse con un triunfo.



Pero eso se desmoronó en el segundo, que se resolvió en el tie break. Allí, Zeballos no pudo afirmarse y terminó perdiendo por 7-2, por lo que la definición del partido se estiró al tercero.



En un increíble comienzo del set, Zeballos y Lajovic se quebraron cinco veces consecutivas, hasta que el serbio afirmó su saque y terminó con esa mecánica. El argentino también pudo mantener el suyo y el trámite se puso pronto 5-3 a favor de su rival.



Con el servicio en su poder, el marplatense logró levantar un match point y llevarse el game (4-5). Lo volvió a hacer otras dos veces con el saque de Lajovic. Sin embargo, con un error no forzado de Zeballos después de un largo peloteo, el serbio se llevó el partido y enfrentará en la próxima ronda al australiano Nick Kyrgios (20º).



Y en el último turno de la cancha central, no antes de las 22 en Argentina, Kicker (87º) jugará por primera vez ante el estadounidense Frances Tiafoe (63º), último vencedor de Juan Martin Del Potro, semanas atrás en Delray Beach. Si gana, su próximo rival será el inglés Kyle Edmund (26º).



Para este viernes quedarán las presentaciones de Del Potro (6º) y de Schwartzman. El reciente campeón en Acapulco e Indian Wells enfrentará al holandés Robin Haase (44º), quien el miércoles le ganó en la ronda inicial al japonés Yuichi Sugita (43º) por 6-4, 3-6 y 6-1, a las 21. El tandilense le ganó al holandés las cuatro veces en que se enfrentaron: Wimbledon 2012, Basilea 2016 y el año pasado en Miami y en París.



Y Schwartzman, campeón este año del ATP 500 de Río de Janeiro y con el mejor ranking de su carrera (16º), jugará ante el chileno Nicolás Jarry (66º), que el miércoles se impuso en la ronda inicial al inglés Cameron Norrie (105°) por 7-6 (7-3) y 6-2, en el arranque de la jornada del court 1, al mediodía.



El Peque le ganó al chileno el mes pasado en las semifinales de Río de Janeiro por 7-5 y 6-2, y el cruce del viernes será dos semanas antes de la serie de Copa Davis que la Argentina y Chile animarán en San Juan, el 6 y 7 de abril, por la Zona Americana de ascenso.



El Masters 1000 de Miami tiene como favorito a Federer, quien además defiende el título, mientras que el segundo cabeza de serie es el croata Marin Cilic , el tercero el búlgaro Grigor Dimitrov, el cuarto el alemán Alexander Zverev y el quinto Delpo.