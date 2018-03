Vaz Torres: “Para ser competitivos, tenemos que abrirnos al mundo”

Jueves, 22 de marzo de 2018

El Ministro de Hacienda acompaña al gobernador, Gustavo Valdés, en la Reunión Anual y la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. En el marco de estos encuentros, se definen los lineamientos de los programas a financiar a futuro en América Latina.



Mañana disertará el presidente Mauricio Macri y varios Ministros del Gabinete Nacional, en el Foro Empresarial: “Integración inteligente con el mundo: promoviendo las economías locales y la inversión en infraestructura”.











En el marco de la 59º Reunión Anual que desarrola el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la ciudad de Mendoza y la Asamblea de Gobernadores del mismo organismo, el ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Enrique Vaz Torres, destacó la necesidad de profundizar la apertura del país al mundo para lograr mayor competitividad; en línea con los ejes de gestión planteados por el gobernador Gustavo Valdés.







El titular de la cartera económica, junto al presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham y otros funcionarios provinciales, acompañó al Mandatario correntino, al encuentro que se desarrollará durante varios días en Mendoza y en el que disertará mañana el presidente de la Nación, Mauricio Macri.







“Esta es la consecuencia de colocar a la Argentina en el mundo, en el concierto de las Naciones y hacerlo de modo ordenado, con nuestras fortalezas, nuestras debilidades, con nuestras posibilidades”, destacó Vaz Torres y agregó: “No se puede convivir en el mundo cerrando las puertas”.







“Para poder ser competitivos, tenemos que abrirnos al mundo e intentar ser parte de todas las transacciones comerciales, de todas las acciones sociales, desde todo punto de vista: la cultura, el turismo; etc.”, consideró el Ministro y aseguró que “aislarse no es la mejor receta”.







Durante la primera jornada, desarrollada hoy, tuvo lugar el foro “Idear soluciones para mejorar las vidas en las ciudades”, un evento que reúne a innovadores de diversas disciplinas y distintas partes del mundo para compartir soluciones creativas a los desafíos del desarrollo en América Latina y el Caribe.







“Arrancó con una disertación del presidente del BID, Luis Moreno, haciendo un amplio recorrido de las ventajas que para el mundo implica unificar el criterio en pos del desarrollo. Se tocaron todos los temas vinculados a la salud, a la pobreza, los programas de vacunación en distintas etapas de asistencia del Banco; en amplio recorrido institucional de la tarea del BID”, explicó Vaz Torres.







Señaló además que “se está poniendo mucho el acento en la innovación, en los jóvenes, en la creatividad”. El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, disertó acerca de los problemas de transporte en las áreas urbanas.







DEFINICIÓN DE PROGRAMAS







El titular de Hacienda comentó además que “existen muchísimos programas donde el Banco Interamericano de Desarrollo ha participado y hemos logrado tener ese financiameinto; también hemos logrado, a través del Minsiterio del Interior, algunos recursos que están en marcha”.







“Pero es importante lo que acá se discute y cuál es la visión para los períodos fturos; porque el BID diseña, a través de su Asamblea, la discusión global y es lo que va a ser el tratamiento de los programas de los años próximos. Es ahí donde uno tiene que estar atento para ver cómo calza el financiameinto de todas las inversiones que hacen falta hacer en nuestra provincia, de acuerdo a los programas que diseña el BID”, detalló.







“Tenemos que seguir con los programas ya establecidos por el BID, que son los referidos a la infraestructura básicamente, que es donde vamos a poder recuperar competititvidad; y todos los otros programas que pueda articular Nación, ya sea de fondos reembolsables y de fondos no reembolsables”, puntualizó el Vaz Torres.







En el marco del evento, el gobernador, el Ministro y el titular del Banco de Corrientes, mantuvieron un encuentro con el secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas, Alejandro Caldarelli.







AGENDA DEL VIERNES







La jornada de mañana viernes comenzará a las 9 con la bienvenida a cargo del presidente del BID, seguido por el discurso inaugural por parte del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Se desarrollará luego la presentación especial "Oportunidades de Inversión en Infraestructura en Argentina", a cargo del ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, en el marco del Foro Empresarial “Integración inteligente con el mundo: promoviendo las economías locales y la inversión en infraestructura”.







Posteriormente, tendrá lugar el panel “Impulsando el desarrollo de la Infraestructura Regional a través de alianzas Público-Privadas", con Agustín Aguirre, Gerente de Infraestructura del BID como moderador y panelistas internacionales de Colombia, HSBC, Google, entre otros.







Tras una presentación especial, “BID Invest y el Sector Privado”, a cargo de James Scriven, tendrá lugar el panel sobre “Economías locales, motor para el desarrollo”, con José Luis Lupo flores, Representante del BID en Argentina como moderador. En este espacio disertará el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, y directores y CEOs de Walmart, Danper, entre otros.







Cerca de mediodía disertará el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y luego se desarrollará el último panel: “Hacia una mayor integración regional, oportunidades y desafíos”, cuyo moderador será Antoni Estevadeordal, Gerente de Integración y Comerdio del BID. Allí expondrá el ministro de Producción de Argentina, Francisco Cabrera, junto a representantes de Bancomext, UPS, DHL Express, SAP y Mercado Libre, entre otros.







El cierre de este Foro estará a cargo del ministro Caputo, para luego dar lugar a un almuerzo de trabajo.



















BUEN MANEJO DE RECURSOS



El presidente Macri destacó la performance financiera de Corrientes







El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, fue consultado acerca de las declaraciones formuladas ayer por el presidente de la Nación, en las cuales destacó el manejo de recursos en la Provincia de Corrientes, y consideró que el cambio de paradigmas permiten hoy ciertos reconocimientos que antes se ocultaban y que son prioridad en la gestión del gobernador Gustavo Valdés.







“Es importante que se entienda también, en el caso de las negociaciones paritarias estatales, que depende del presupuesto de cada una, hay Provincias que se han manejado bien y tienen superávit, como Corrientes, entonces puede dar el aumento que le dicta su presupuesto, o Santiago del Esterio; pero hay otras que han quebrado por el mal manejo de las finanzas y no le pueden decir al contribuyente, ahora queremos cobrar el doble de impuestos porque la gente no da más”, remarcó el Presidente durante una entrevista televisiva.







“Ahora tenemos una comunicación más fluida a través del Consejo de Responsabilidad Fiscal y las cuentas públicas se han transparentado, ya no se ocultan; entonces puede ser desatacable lo que es bueno y también a las jurisdicciones que tienen dificultades, pero no con el ánimo de perseguirlas sino de apoyarlas. Esto es un cambio importante en la política argentina”, consideró.







Sobre la marcha de la economía a nivel país, Vaz Torres señaló que “la discusión del gradualismo sí o no, shock sí o no, no es una decisión si se quiere política; tiene que ver con el margen que uno pueda tener para realizar las correcciones en la economía, fundamentalmente mirando a la gente”. “Cuando usted no tiene una actividad económica que garantice empleo y estabilidad para gran parte de la sociedad y tiene pobreza que estuvo escondida durante mucho tiempo y con tanto discurso mentiroso, se debe sopesar todo esto frente a las acciones de Gobierno; significa también poder sostener los subsidios del Estado para que la gente no lo padezca en demasía”, agregó.







“Cuando se habla de gradualismo significar ir reduciendo gradualmente los subsidios, conforme se vaya reduciendo el déficit fiscal y también la presión fiscal. Todo tiene que ir en este sentido, y eso no se puede hacer de un día para el otro”, apuntó.







“Si bien haría falta programas más coincidentes entre la política monetaria y la política fiscal, comenzó a crecer la economía, hay sectores que están mejores que otros, los términos de intercambio comercial se profundizan; aunque todavía hay que resolver cuestiones referidas al tipo de cambio y al volumen de los negocios, tuvimos problemas climáticos con los cultivos que van a afectar las transacciones y es un factor absolutamente exógeno a todos los programas económicos, pero dilatan siempre”, analizó.







“Esperemos que esto se vaya resolviendo gradualmente, pero los cambios estructurales de fondo se hicieron, dieron resultados y esperemos que comience a aparecer el flujo de inversiones tan esperado que fortalezca nuestro crecimiento”, cerró el Ministro.