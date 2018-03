Nai Awada denunció a Chano por acoso y maltrato Jueves, 22 de marzo de 2018 La actriz y bailarina aseguró que el ex líder de Tan Biónica se “obsesionó” con ella y la agredió verbalmente cuando ella se negó a salir con él.

También dijo que la canción “Naistumichiu” estaba dedicada a ella.



Entrevistada por el ciclo “Informadísimos”, Naiara Awada acusó a Chano Charpentier de maltrato y hostigamiento.



En un móvil con Informadísimos, la actriz y bailarina, quien ya había hablado de Chano anteriormente, reveló detalles de su perturbador romance con el ex cantante de Tan Biónica.



Consultada sobre el tema Calu Rivero y Juan Darthés, Nai contó que ella también vivió “una situación muy delicada” con Chano. “Se convirtió medio en un acoso porque caía a mi casa, me llamaba 150 veces. Le conté a mi papá (Alejandro Awada) y casi lo mata”, señaló en diálogo con Verónica Varano.



“Después me comenzó a insultar, a agredirme verbalmente. Como que pasó del amor al odio. De hecho, él me hizo una canción, que se llama Naistumichiu. Él nunca lo va a decir, pero… Yo tuve una situación muy fea con él. Nunca me pegó pero sí me agredió verbalmente. Llegué al punto de decirle que iba a hacer la denuncia. Nunca lo conté en los medios para cuidarlo, porque le tenía cariño”, contó.



Nai contó que lo conoció en el boliche donde ella aún trabaja. “El fue al camarín. Yo me estaba cambiando. Mi jefe me dijo que Chano estaba enamorado de mí, fue hace como 2 años. Me puse hablar de buena onda, cortesía. Me quiso sacar el teléfono pero no se lo di. Me dijo que me acompañaba a mi casa, se puso muy insistente. Terminé dándole mi número y me fui a dormir. Me llamó a las 5 de la mañana y me dijo que quería verme, así todos los días, como que se había obsesionado“.



Luego, la sobrina de la primera Dama, Juliana Awada, contó que Chano “se violentó” cuando ella se negó a ir a desayunar con él porque ella había vuelto con su ex. “Yo en un momento le pongo un freno porque había vuelto con mi ex. Me dijo que lo iba a cagar a trompadas. Después se violentó porque le dije que no para ir a desayunar un día. Me asusté porque me empezó a agredir. Pasó del amor al odio en un segundo“, reveló.



Después precisó: “Uno de los días que me llamó, me cantó una canción, que para mí fue la que quedó como Naistumichiu, porque se escribe como mi nombre”.





“Chano me decía puta, pasó del amor al odio en un segundo como una obsesión. A la semana chocó con el auto. Nunca me imaginé que iba a ser semejante psico”, dijo.



Por último, contó: “Mi papá, cuando le conté, se enojó mucho conmigo, me dijo que le daba lugar a una persona que no estaba bien”.



Recordemos que en 2017, Nai contó en Intrusos que salió durante un tiempo con el ex líder de Tan Bionica. “No fue mi novio pero salí un tiempo con el señor. Me odia porque una vez hicimos una parodia en MuchMusic de Pampita con él en ese reality que hicieron y se enojó mal”.



“Salí un tiempo con Chano y no estuvo bueno. No es él el problema, es su entono. Es re buen pibe, yo lo quiero mucho”, agregó. “Le dan de todo. El pibe iba conmigo a un lugar y tenía cualquier cantidad de cocaína y de alcohol a su disposición”.