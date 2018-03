Un banco suizo asegura que Lázaro Báez era testaferro de Néstor Kirchner

Jueves, 22 de marzo de 2018

Así lo revela un documento oficial enviado por el banco Lombard Odier al juez Casanello.





El banco suizo Lombard Odier acaba de revelar, a partir de un trabajo de la consultora World Check -una base de datos internacional que recoge información sensible de Personas Políticamente Expuestas (PPP)- que el empresario Lázaro Báez, hoy detenido, era “testaferro” de Néstor Kirchner. El documento oficial proveniente de Suiza ya está en poder del juez Sebastián Casanello, que tiene a su cargo la investigación de la denominada Ruta del dinero K.



World Check es una base de datos consultada por los bancos de todo el mundo en el momento que algún cliente pretende abrir una cuenta en la entidad. Es una suerte de Veraz o Nosis, pero a nivel internacional que permite achicar los riesgos de posibles delitos financieros. El organismo depende de la empresa británica Reuters, que además maneja una conocida agencia internacional de noticias.



La revelación sobre el que sería el verdadero vínculo entre Lázaro, Kirchner y quien fue su esposa, la ex presidenta Cristina Kirchner dejaría al desnudo todo lo que se ha venido contando de la relación que los unía desde los tiempos en que Kirchner era gobernador de Santa Cruz y que se profundizó apenas asumió la presidencia, cuando el empresario empezó a recibir buena parte de la obra pública.



El paper fue dado a conocer por 4 Días, el programa de la señal A 24 que conduce el periodista Luis Majul. En el programa se informó que World Check inmediatamente después del informe de World Check, el banco Lombard Odier abrió la cuenta número 608663 a nombre de la Fundación Kinski. La información fue solicitada al juez por el testigo arrepentido Leonardo Fariña, en su declaración del 8 de abril de 2016, ante el juez Casanello.



Fariña le sugirió al juez que pidiera ese documento porque él, como asesor de Báez, había tenido una copia en sus propias manos”. El paper llegó al despacho del magistrado en las últimas horas, casi dos años después.



El reporte de World Check no solo presenta a Báez como testaferro de Kirchner. También lo vincula a Sergio Acevedo, exgobernador de Santa Cruz, y al teniente coronel retirado Diego Palleros, cuñado Báez, y en su comento involucrado en una causa por tráfico de armas.



Las malas noticias para Lázaro y la familia Kirchner se vienen acumulando en los últimos meses, pero ahora se suma información muy sensible desde los bancos suizos. La semana pasada se difundió que los hijos de Lázaro Báez, Luciana, Martín, Leandro y Melina tenían dinero en ese país. En la cuenta número 511656 del banco Lombard Odier, que pertenece a la empresa off shore panameña Fromental Corporation y cuyos titulares son los cuatro familiares del empresario K, se había depositados 21 millones de dólares.





En uno de los papeles que están en poder de Casanello, figura que la cuenta de Fromental Corporation tenía un saldo de US$ 20.959.315 el 29 de junio de 2012.



Entre la información aportada por Suiza, también se reveló que el banco Lombard Odier menciona de manera explícita la relación entre Lázaro Báez y el ex presidente Néstor Kirchner. No solo eso: el vínculo entre ambos fue determinante y “algo favorable” para que el propietario de Austral Construcciones lograra abrir una cuenta en esa entidad.



La información que llegó desde el exterior dio cuenta que los empresarios le dijeron al banco suizo que el grupo de Báez tenía pensado generar ganancias por un monto de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares.