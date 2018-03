Cristina Kirchner y Pichetto se sacaron chispas en una sesión del Senado Jueves, 22 de marzo de 2018 El senador le pidió "una autocrítica" por la débil economía que dejó el último mandato. La ex presidenta habló 40 minutos y hubo fuerte malestar. "Esto parece una sala de jardín de infantes", dijo Michetti.



La jornada en la Cámara Alta tuvo un áspero cruce entre el senador Miguel Pichetto y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Uno de estos cruces ocurrió durante el pronunciamiento de Pichetto sobre la ley de Mercado de Capitales aprobada a fines de 2012 durante el gobierno de CFK. Al respecto, el rionegrino le pidió "autocrítica" a la actual senadora quien había tomado la palabra minutos antes. El justicialista también levantó chispazos por el tema del reglamento.





Para Pichetto aquella reforma de 2012 -enmarcada tras la crisis financiera internacional de Lehman Brothers- solamente aumentó dos puntos porcentuales la participación de la Bolsa en la economía del país. "Vemos que no hubo respuesta satisfactoria a esas modificaciones -dijo- ya que de 10% fuimos a 12%; hay algo que evidentemente tenemos que revisar".



El senador justicialista adjudicó ese escenario a la inflación, "uno de los temas centrales", que "provocaba una fuerte distorsión en el proceso económico" donde "no creció la Bolsa, la actividad económica y el empleo privado". Y apuntó: "Alguna autocrítica hagamos. La Bolsa no creció y tampoco creo que lo peor (en referencia a Macri) haya pasado fundamentalmente para los sectores que trabajan".



En ese sentido, como crítica al esquema económico de Macri, dijo que "no hay modelo económico de carácter productivo cuando el Banco Central opera con las Lebacs que es una deuda paralela que el país está acumulando en forma impresionante".



Pichetto, finalmente, dijo que apoyará la nueva ley "por el esfuerzo que hicieron diputados justicialistas y del FR, en especial aportes significativos para conformar instrumentos para las Pymes".



Aunque aclaró que "si no mejora la economía, si no se logran inversiones, si producir en Argentina tiene un costo tan alto, es indudable que no va a haber crecimiento de la Bolsa, ya que ninguna ley cambia la realidad económica".



Cristina Kirchner se opuso al proyecto en el recinto. Sostuvo que la iniciativa apunta "a acentuar el carácter financiero y de especulación que tiene el actual modelo económico". Y se preguntó: "Si no hay consumo, siguen los tarifazos, sigue la apertura indiscriminada de importaciones más la timba financiera, ¿para qué alguien querría poner una Pyme?".​



Reglamento



Otro tema que sacó chispazos fue del del reglamento. Pichetto le salió al cruce a la ex presidenta por la duración de la intervención en el recinto de CFK, que fue de unos 40 minutos.



"Muchas veces fijamos un criterio de 10 minutos porque sino los debates para los demás oradores eran interminables, así funcionó siempre el Congreso y me parece justo recordarlo porque sino parece que la historia empieza hoy y la verdad no es así", le apuntó.



Ese cruce venía de debate previo cuando la vicepresidenta Michetti puso a votación si se acordaban 10 minutos para la intervención de los senadores, ante una moción de orden del diputado Luis Naidenoff.



En ese momento intervino Marcelo Fuentes: "Hay una cuestión que es elemental, la autoregulación, no vamos a aceptar un mecanismo de votación de mayoría para restringir un reglamento. El reglamento tiene un mecanismo específico para ser modificado. Pido que los senadores se autoregulen".



Luego comenzó una discusión entre distintos senadores para ver si se votaba o no la moción de orden, hubo gritos en el recinto, varios senadores hablando al mismo tiempo. "Parece una sala de jardín de infantes, perdonenmé", dijo Michetti que no lograba que se vote. Finalmente, Naidenoff retiró su moción ante el caos general en la Cámara.



El Senado aprobó este miércoles el proyecto de la nueva ley de Mercado de Capitales, ahora llamada de "Financiamiento Productivo". Se trata de una iniciativa que había reclamado Mauricio Macri el pasado 1° de marzo, al inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso.



El proyecto fue aprobado en general por 54 votos a favor y 10 en contra (los 8 del bloque K, con Cristina Kirchner a la cabeza, más Pino Solanas y Magdalena Odarda).



Ahora la iniciativa deberá volver a ser tratado en Diputados debido a que el Senado le introdujo una serie de modificaciones.