Grave denuncia en las inferiores de Independiente por abuso de menores

Jueves, 22 de marzo de 2018

Un jugador de las juveniles, mayor de edad, fue acusado de hacer prostituir a chicos del club de entre 14 y 16 años.





Una grave denuncia sacude a Independiente. Un jugador de las inferiores del club fue acusado de hacer prostituir a juveniles de categorías menores.



El hecho salió a la luz luego de que una de las víctimas, de la categoría 2001, acudiera a Fernando Berón, el coordinador de las Inferiores del Rojo, para contarle lo que estaba ocurriendo.





Al enterarse, desde el club realizaron la denuncia en la Unidad Fiscal de Investigación 4 de Avellaneda, a cargo de María Soledad Garibaldi.



En la gestión intervino el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo quien tiene un vínculo directo con el club ya que fue vocal en la Comisión Directiva.



El periodista Gustavo Grabia difundió el caso en el programa de No todo Pasa (TyC Sports) y aseguró que la causa fue caratulada como "abuso de menores y facilitación del abuso".



Según advirtió, serían alrededor de 20 chicos los involucrados en una red de trata. Trascendió que cobraban dinero para prostituirse con hombres mayores.





Consultado por Clarín, Fernando Berón, coordinador de las inferiores de Independiente, confirmó que hay una investigación en curso pero prefirió no dar detalles sobre la grave denuncia.



Según informaron a este diario, el futbolista de inferiores acusado tiene 19 años y hasta la mañana del miércoles pertenecía al club y se lo vio en la pensión de Villa Domínico. Enterados de la denuncia, el club decidió echarlo de inmediato.



Al mismo tiempo, se espera que desde la institución emitan un comunicado oficial en las próximas horas para aclarar la situación.



La única persona vinculada con el club que se refirió al tema fue el abogado de la entidad, Daniel Llermanos, quien se limitó a confirmar la existencia del caso: "Se trataría de lo que se está difundiendo mediáticamente sobre que habría existido un abuso facilitado por alguna persona. Esto se habría determinado en las entrevistas que tiene un psicólogo del club con uno de los chicos, y a partir de ahí la directiva fue a hacer inmediatamente la denuncia"



Además, el ex juez explicó el silencio de la institución: "Esto tiene muy poquitas horas y nuestra idea es que este jueves, en la hora en que la fiscal nos pueda recibir, queremos hablar con ella para interiorizarnos de las medidas que ordene y poner a su disposición la infraestructura del club y todos los datos que pueda necesitar".