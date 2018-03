Desde ahora, la sola tenencia de pornografía infantil es delito Jueves, 22 de marzo de 2018 La Cámara de Diputados de la Nación convirtió ayer en ley por voto unánime la penalización no sólo de la distribución y comercialización de pornografía infantil, sino también la simple tenencia.



La iniciativa, que promovieron desde el Senado los representantes de Cambiemos Julio Cobos y Federico Pinedo, unificó propuestas originales de distintos bloques para modificar el artículo 128 del Código Penal.



Los diputados avalaron el dictamen en el que se planteó la modificación de ese artículo para castigar la simple tenencia de "toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".



El texto aprobado sostiene que será castigado con penas de prisión de tres a seis años el que "produjere, financiare, ofreciere, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio" material con pornografía infantil.



Y agrega que será "reprimido con prisión de cuatro meses a un año el que tenga en su poder representaciones de pornografía infantil", y con entre seis meses y dos años para quien tenga material "con fines inequívocos de distribución o comercialización".



En el último párrafo de la nueva norma se establecen penas de prisión de un mes a tres años a quien "facilite el acceso a espectáculos pornográficos o suministre material pornográfico a menores de 14 años".



El proyecto contó con el respaldo de 211 diputados, pertenecientes a la mayoría de las bancadas que componen el cuerpo.





Durante el debate, la diputada Gabriela Burgos (UCR), presidenta de la comisión de Legislación Penal, dijo que "no tenemos que tener temor y hay que decirlo con todas letras: el que tiene pornografía infantil es un pedófilo. Es un paso previo para la materialización del abuso sexual infantil".



En ese sentido advirtió que en la Argentina "hay un negocio con ganancias de 250 millones de pesos anuales" en torno al material pornográfico de menores.



"Argentina está entre los diez países del mundo que más 'bajan' pornografía infantil, y entre los tres primeros de la región que avanza no sólo en 'bajar' este material, sino también en producirlo", precisó.



A su turno, Daniel Arroyo, del Frente Renovador, sostuvo que "el Congreso está ante la oportunidad de construir una política de Estado" y advirtió que "en Argentina las áreas de niñez están absolutamente desfinanciadas".