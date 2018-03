El peronismo perdió un senador en la disputa por la vicepresidencia

Jueves, 22 de marzo de 2018

Roberto Miño abandonó el bloque del Partido Justicialista. Su buena relación con el Poder Ejecutivo y la falta de consenso para su nombramiento, ejes de la ruptura.





El se­na­dor pro­vin­cial Ro­ber­to Mi­ño con­fir­mó ayer que de­jó de per­te­ne­cer al blo­que del Par­ti­do Jus­ti­cia­lis­ta (PJ) en la Cá­ma­ra Al­ta. La de­ci­sión ya fue con­fir­ma­da a sus pa­res. “Hay di­si­den­cias ló­gi­cas yo con­si­de­ro que de­be­mos man­te­ner un puen­te de diá­lo­go con el Po­der Eje­cu­ti­vo prin­ci­pal­men­te por las ne­ce­si­da­des de mu­chos in­ten­den­tes pe­ro­nis­tas”, ex­pre­só.



En tan­to Mi­ño opi­nó que su pos­tu­ra de vo­tar a fin de año de ma­ne­ra fa­vo­ra­ble el pre­su­pues­to 2018 in­clu­yen­do la to­ma de cré­di­tos, “no ca­yó bien y eso pu­do ha­ber le­sio­na­do las re­la­cio­nes” con sus pa­res, ad­mi­tió el le­gis­la­dor que no obs­tan­te acla­ró que aún no de­ci­dió si for­ma­rá un mo­no­blo­que. “Yo si­go sien­do pe­ro­nis­ta, tra­ba­ja­do con el par­ti­do y con los com­pa­ñe­ros in­ten­den­tes, a quie­nes no po­de­mos aban­do­nar en los plan­te­os y de­man­das que le ha­cen al po­der Eje­cu­ti­vo ya sea de obras, tra­ba­jos ar­ti­cu­la­dos en­tre las áre­as de trán­si­to y la Po­li­cía Pro­vin­cia, elec­tri­ci­dad, ca­mi­nos”, de­ta­lló.



La si­tua­ción ter­mi­nó por de­can­tar tras la fal­ta de acuer­do que sur­gió puer­tas aden­tro del blo­que pa­ra de­sig­nar al vi­ce­pre­si­den­te se­gun­do del cuer­po, es­pa­cio que el ofi­cia­lis­mo de­jó re­ser­va­do al pe­ro­nis­mo al igual que la ter­ce­ra vo­ca­lía de la Me­sa Di­rec­ti­va. En es­te con­tex­to ha­bía con­sen­so en res­pal­dar a la exin­ten­den­te de Be­lla Vis­ta Nancy Sand por so­bre el san­ta­lu­ce­ño.

“No po­de­mos se­guir eter­na­men­te pe­le­a­dos, es una cues­tión de sen­ti­do co­mún, yo soy de los di­ri­gen­tes que con­fío en el diá­lo­go”, se­ña­ló Mi­ño en tor­no a la re­la­ción con la ges­tión pro­vin­cial. El go­ber­na­dor Gus­ta­vo Val­dés re­ci­bió en di­ciem­bre a va­rios je­fes co­mu­na­les pe­ro­nis­tas e in­clu­so brin­dó un au­xi­lio fi­nan­cie­ro ade­lan­tan­do Co­par­ti­ci­pa­ción a dos mu­ni­ci­pios “en lla­mas”: Es­qui­na y San Ro­que.

“No sé si es ne­ce­sa­rio con­for­mar el mo­no­blo­que. Yo en­tien­do por­qué no acom­pa­ña­ron el pre­su­pues­to y a ellos les pa­re­ció que mi de­ci­sión fue equi­vo­ca­da, pe­ro yo com­pren­dí que el nue­vo go­bier­no ne­ce­si­ta­ba fon­dos y los nue­vos in­ten­den­tes tam­bién pa­ra su ges­tión”, sos­tu­vo.

“Si no se lo­gra el con­sen­so den­tro del blo­que se de­be acom­pa­ñar lo que es­ta­ble­ce la ma­yo­rí­a”, in­di­có su com­pa­ñe­ro de ban­ca­da Da­niel Al­te­rats. El sa­la­de­ño igual­men­te acla­ró que “lo con­ver­sa­mos y fi­nal­men­te se con­cre­tó, aun­que con­ti­nua­re­mos el tra­ba­jo en for­ma ar­ti­cu­la­da pa­ra la to­ma de de­ci­sio­nes a fu­tu­ro”.

Es im­por­tan­te re­cor­dar que tras los co­mi­cios del año pa­sa­do En­cuen­tro por Co­rrien­tes (E­CO) + Cam­bie­mos re­cu­pe­ró el con­trol de la Cá­ma­ra Al­ta y por en­de de las co­mi­sio­nes res­pec­ti­vas. Ac­tual­men­te el ofi­cia­lis­mo cuen­ta con 8 de 15 se­na­do­res. En la se­sión de hoy el PJ de­be­ría pre­sen­tar los nom­bres que res­tan pa­ra ter­mi­nar de ar­mar las gri­llas cu­yas pre­si­den­cias y ma­yo­rí­as ya fue­ron es­ti­pu­la­das en la se­sión del jue­ves úl­ti­mo.



