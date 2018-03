Jorge Sampaoli probó el equipo y tiene dos dudas

Miércoles, 21 de marzo de 2018

Al entrenador le falta definir el arquero y el lateral derecho para enfrentar a Italia.



Recomiendan los que conocen bien a Jorge Sampaoli no tirarse a la pileta hasta último momento, pero hay señales fuertes de lo que puede ser el equipo argentino el viernes ante Italia en la fría Manchester que, para colmo, anuncia lluvia para el día indicado.



En el segundo turno del miércoles salieron a entrenarse once jugadores de campo y los tres arqueros trabajaron aparte. El resto trabajó por la mañana.



Según esta mirada, la duda está puesta en el lateral derecho: Gabriel Mercado o Fabricio Bustos. El resto de la defensa: Federico Fazio, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Cuatro en el fondo, novedad de esta gira ya que de los ocho partidos del ciclo en seis puso tres defensores, en uno cuatro y en el siguiente, dos.



Leandro Paredes tendría así su oportunidad de ser por primera vez titular. Caso extraño el del volante del Zenit, presente en todos los partidos de la era Sampaoli pero con apenas 14 minutos ante Singapur (hizo un gol) y 7 contra Ecuador.





Lucas Biglia será casi con seguridad el mediocampista central y a su izquierda jugaría Manuel Lanzini, uno de los jugadores que más le gustan al cuerpo técnico. Lionel Messi jugará de enganche y arriba, Gonzalo Higuaín en su regreso (solo jugó los primeros 45 minutos del debut ante Brasil) y Angel Di María.



¿Y el arquero? Wilfredo Caballero, a los 36 años, debutará en la Selección Mayor. Tiene muchas chances de hacerlo ante Italia, y si no será contra España. La idea es que los tres goleros (están también Sergio Romero y Nahuel Guzmán) tengan minutos. Pero Caballero jugaría un partido entero. El exBoca y actual Chelsea está dejando una muy buena impresión por su adaptación al grupo y sus condiciones, y viernes podría finalmente hacerse cargo del arco. De lo contrario, lo hará Romero.