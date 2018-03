Detuvieron a un profesor de taekwondo por supuesto abuso sexual Miércoles, 21 de marzo de 2018 Un profesor de Taekwondo fue detenido esta tarde en su domicilio particular acusado de un presunto delito de abuso sexual. Según trascendió la victima habría sido un alumno. No opuso resistencia al arresto. El sujeto fue trasladado a la comisaria jurisdiccional.Debido a la naturaleza del caso no surgieron más detalles





La detención fue dispuesta por orden judicial, dado que la denuncia no sería reciente y el sujeto no habría cumplido con los llamados a testimoniales y ante eso fue requerido mediante la fuerza pública.