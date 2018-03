Denunció que su hijo había desaparecido, pero terminó confesando que lo mató

Miércoles, 21 de marzo de 2018

El nene habría sido víctima de un abuso sexual. Y su padre está preso por violencia de género.





El relato de Ana Gómez tenía "inconsistencias". Había denunciado que su hijo, Alexis Mamaní, de tres años, había desaparecido el lunes mientras jugaba con ella en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Palpalá, Jujuy. Pero se mostró dubitativa sobre las últimas horas con el nene. Finalmente, en una ampliación de su declaración, se quebró y confesó que ella lo había matado.



El cuerpo de Alexis fue hallado en el río Zapla, a tres kilómetros del puente que atraviesa la ruta provincial N° 21. "Algo no estaba bien", dijo un efectivo de la Brigada de Investigaciones de Palpalá que le había tomado una ampliación de denuncia a la madre. "Dijo que se le había soltado de la mano y como por arte de magia había desaparecido", agregó el efectivo, citado por el diario El Tribuno.





Con esa sospecha sobre Ana, fuerzas de seguridad de Palpalá realizaron rastrillajes por la zona del barrio 9 de Julio, sector donde vive la abuela paterna de Alexis, y por donde la madre había dicho que lo había perdido de vista. Los familiares de la mujer se habían movilizado en su búsqueda y se hablaba de convocar a una marcha para pedir por su aparición.



La abuela de Alexis había dicho a la prensa local no sería la primera vez que su nieto desaparecía. Pero su hija, la mamá del nene, no hablaba en público y había pasado la primera noche de búsqueda en la sede de la Brigada de Investigaciones. Ella tampoco quiso hablar con sus hermanas ni con su madre.



La mujer, de 26 años, sólo se había limitado a escribir en Facebook: "Mis hijos son mi vida, mi mundo, mi todo", sobre Alexis y su hijo mayor.



Sin embargo, en la ampliación de su declaración, se largó a llorar y dijo la verdad: ella había matado a Alexis y lo había tirado al río. Los efectivos la tranquilizaron y le pidieron las coordenadas exactas del lugar donde se había deshecho del cuerpo del nene. La madre las dio. Sin errores. Fue entonces que el ayudante del fiscal de Palpalá, Andrés Ugarte, y el fiscal especializado en delitos complejos, Diego Cussel, llegaron al lugar para controlar las tareas de rastrillaje que realizaban en el lugar señalado las fuerzas de seguridad.



Alrededor las 18.30 del martes, un efectivo divisó el cuerpo de Alexis en el turbio río Zapla. Estaba semihundido en la corriente y detenido por una roca. El agua lo había arrastrado unos tres kilómetros desde el punto en que su madre, según indicó, lo había arrojado.



Los informes forenses darán cuenta de las causas de la muerte del nene. Pero todo indica que Ana ahogó a Alexis antes de tirarlo al río.



El entorno en que vivía Alexis no era el mejor. Su padre está detenido desde hace seis meses acusado de violencia de género y hay una denuncia de abuso sexual hacia Alexis en contra de la actual pareja de su abuela paterna.