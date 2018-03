Cubero publicó la primera foto con Mica Viciconte Miércoles, 21 de marzo de 2018 El jugador de Vélez y la ex "Combate" se mostraron muy mimosos en medio de miradas cómplices y caricias frente a las cámaras.



Ya no se ocultan. Fabián Cubero y Mica Viciconte confirmaron su romance y asistieron de la mano al lanzamiento del Argentina Fashion Week, en el hotel Alvear. Es la primera apuesta del jugador al amor, tras haberse separado de Nicole Neumann, con quien estuvo diez años.



Si bien al principio Poroto y Mica decidieron ocultar su relación, los rumores de romance estuvieron desde un primer momento. Incluso, el amor de Cubero llegó a las tapas de revistas , donde contó que sus hijas – Allegra, Sienna e Indiana, fruto de su relación con Neumann – querían conocer a la ex “Combate”.



De la mano, sonrientes y sin dejar de mirarse, así se mostró la flamante pareja frente a las cámaras. Minutos antes, el propio futbolista había publicado la primera foto de Mica en sus historias de Instagram.