Miércoles, 21 de marzo de 2018

"Hasta el peor enemigo tiene derecho al debido proceso", justificó.





La ex integrante de la CONADEP y referente de los derechos humanos Graciela Fernández Meijide consideró que "a Alfredo Astiz deberían mandarlo a su domicilio con pulsera electrónica", luego de conocerse que el represor de la ESMA figura en el listado oficial de internos en condiciones de quedar en libertad por problemas de salud.



"Deberían mandarlo a su domicilio, con prisión domiciliaria y la pulsera electrónica, y que pueda estar cuidado por la gente que decide él mismo o su familia", opinó Fernández Meijide, que en 1976 sufrió el secuestro y la desaparición de su hijo, Pablo, quien fue trasladado a Campo de Mayo.





La activista por los derechos humanos admitió, en diálogo con radio La Red, que "a determinada edad o con enfermedades terminales, mantener a una persona en prisión deja de ser una condena condigna con el crimen y pasa a ser casi una venganza".



"Lo que tenemos que dejar sentado es cómo nos paramos ante los derechos de las personas más allá de nuestro desprecio, nuestro enojo, y hasta nuestro odio, aunque no es mi caso. Mal nos hubiera ido luchando por el respeto a los derechos humanos si no consideráramos que todos, aun nuestro peor enemigo, tienen derecho al debido proceso", aseveró.



Fernández Meijide aclaró: "No es que yo lo perdone a Astiz. No tengo nada que perdonarle. Yo peleo por otras cosas. Me interesa mucho más el futuro de nuestro país, para lo cual necesitamos recordar lo que fue el pasado. Quien creyó que sólo peleábamos por el derecho de nuestros hijos, se equivocó".





En su caso particular, reveló que pudo identificar "genéricamente" quiénes fueron los autores de la desaparición de su hijo, "pero no personalmente", y hasta reconoció que aceptaría la prisión domiciliaria de los responsables del hecho si correspondiera.



"Me banqué que fuera constitucional la obediencia debida. Me banqué que (Carlos) Menem diera los indultos... pero, ¿qué hacemos? ¿vamos contra la ley?", cuestionó.



Astiz integra una nómina del Servicio Penitenciario Federal que incluye a 1436 "internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de la prisión", dado que padece cáncer de próstata.