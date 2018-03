Estaba preso, escapó por un ventiluz y se burló de la policía por Facebook

Miércoles, 21 de marzo de 2018

Gabriel Arévalo había recuperado la libertad el jueves 15 y el viernes 16 volvió a caer.





Lo ponen preso. Sale de la cárcel y a las horas, lo capturan robando. Lo llevan a una comisaría, pide ir a un hospital y se escapa por un ventiluz.







Gabriel Alejandro Arévalo Loncon (42) parece disfrutar con su vida sinuosa entre el delito y la libertad. Después de su último acto, promete más: “Sigan participando. Hasta la sima (sic) no paro” escribió, provocador, en su Facebook.



A fines de enero, Arévalo Loncon había sido detenido por robar la caja registradora de un bar en pleno centro de Bahía Blanca. Tras permanecer un par de meses en la cárcel de Villa Floresta bahiense salió el jueves 15 y el viernes 16, a la madrugada, lo sorprendieron llevándose elementos de un depósito de compra y venta de antigüedades.



Pasó el fin de semana preso en la comisaría Primera, la única de las seis seccionales de la ciudad que tiene calabozos habilitados para alojar a procesados.



Ayer a la tarde dijo que se había tragado una hoja de afeitar y logró que lo trasladaran al hospital municipal. Una vez allí, pidió ir al baño y se fugó a través del ventiluz.





No se tenían noticias de él hasta que en las últimas horas publicó en la red social, complicada por estas horas, paradójicamente, por una fuga masiva de datos.



“Sigan participando yo asta la sima no paro por mi y mis hijos” escribió textual, en un mensaje algo confuso. “Los k me dejaron sufran la muerte está de mi lado” agregó.



En su perfil, hay fotos que lo muestran con un arma en una mano y un manojo de balas en otra. “Yego el gran día hoy salgo en libertad” publicó el 29 de enero, cuando todavía estaba preso.