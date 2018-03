Detuvieron por corrupción al ex presidente Nicolás Sarkozy Martes, 20 de marzo de 2018 Los jueces de asuntos financieros de ese país, investigan desde abril de 2013 la supuesta financiación de la campaña presidencial de 2007 por parte de la Libia de Muamar Gadafi.



Este martes, Francia se desayunó con una noticia verdaderamente increíble y es que el ex presidente de ese país, Nicolás Sarkozy fue detenido en el marco de una investigación por financiación ilícita.



Sarkozy, que estuvo al frente de la nación gala entre 2007 y 2012, será interrogado por primera vez en esta investigación por agentes de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF) en Nanterre, cerca de París, según informó el matutino Le Monde.



Los jueces de asuntos financieros investigan a Sarkozy desde abril de 2013, siguiendo una pista que indicaría que la Libia de Muamar Gadafi proveyó la financiación de la campaña presidencial de 2007.



Las acusaciones fueron formuladas por mediación del franco-libanés Ziad Takieddine y de algunos ex responsables libios, mientras que otros las desmintieron. Por su parte, el exjefe de Estado francés siempre las ha negado.



En este caso, que salió a luz en 2012 tras la publicación por por parte de Mediapart de una nota que hacía suponer en una financiación libia de la campaña de Sarkozy, ya está siendo investigado el ex secretario general del Palacio Elíseo Claude Guéant por falsificación documental y blanqueo de fraude fiscal en banda organizada.



Los magistrados investigan una transferencia de 500.000 euros recibida por Guéant en marzo de 2008, procedente de la empresa de un abogado malasio. Este siempre afirmó que se trataba del fruto de la venta de dos cuadros.



Otro intermediario, el hombre de negocios Alexandre Djouhri, presentado como un personaje clave de la investigación, fue detenido en enero en Londres. Se encuentra actualmente en prisión preventiva, a la espera de una vista sobre su eventual extradición a Francia, prevista en julio.