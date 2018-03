Antes de empezar el debate, el Gobierno dio cifras sobre el aborto Martes, 20 de marzo de 2018 El 17 por ciento de las mujeres que se tratan por abortos en los hospitales públicos son menores de 20 años. Siete de cada diez adolescentes que tienen un hijo reportan que ese embarazo no fue deseado.



Un 30 por ciento de las jóvenes de entre 15 y 29 años que abandonó el secundario lo hizo por embarazo o maternidad.



En la antesala de la apertura del debate parlamentario sobre la legalización del aborto, Marcos Peña respondió por escrito a una veintena de preguntas sobre el embarazo adolescente y el aborto en la Argentina.



Pese a que la discusión ocupó una porción mínima de la sesión en el recinto de la Cámara de Diputados, parte del debate que se dará a partir del martes se anticipó en el informe 108 de la Jefatura de Gabinete.







Las cifras oficiales dan cuenta también de 43 mujeres muertas como consecuencia de abortos en 2016, último dato disponible, lo que convierte al aborto en la principal causa de muerte materna.



El informe de la Jefatura de Gabinete aclara que la cifra incluye tanto los abortos espontáneos como los inducidos. Cuatro de esas 43 mujeres eran menores de 20 años, otras doce tenían entre 20 y 24 años, ocho entre 25 y 29, en tanto que 19 eran mayores de 30.



Los números de la Jefatura de Gabinete, aportados por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, detallan además que doce de esas 43 muertes (el 28 por ciento), corresponde a abortos espontáneos, embarazos extrauterinos u otros "productos anormales de la concepción".





Las 31 muertes restantes (el 72 por ciento) están catalogadas como productos de "otros abortos", "abortos no especificados" e "intentos fallidos de aborto".



De acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se recordó en la sesión, en la Argentina se practican unos 500.000 abortos por año. Ante la ausencia de datos oficiales sobre abortos clandestinos, el jefe de Gabinete informó sobre los egresos hospitalarios por aborto. En 2014, último dato disponible, fueron 47.063 en hospitales públicos, un 32 por ciento menos que en 2005.



De ese total de egresos hospitalarios por aborto, casi 20.000 (el 42 por ciento) corresponde a mujeres menores de 25 años. La mayor cantidad de casos de egresos hospitalarios por aborto de menores de 25 años se produjo en la provincia de Buenos Aires, la de mayor cantidad de habitantes, con 5959 casos.



El dato sorpresivo es que el segundo lugar de esa tabla lo ocupa Salta, con 1764 casos, una cifra muy alta de acuerdo con la población de ese distrito.



Salta y Buenos Aires son dos de las provincias que no suscribieron el protocolo del Ministerio de Salud para la interrupción legal del embarazo.



Como denunció durante la sesión la diputada del Frente de Izquierda Romina del Pla, solo 9 de los 24 distritos cumplen con esa disposición, mientras que las 15 restantes no tienen normas locales o imponen requisitos ausentes en el protocolo nacional.



De acuerdo con la información que aportó el jefe de Gabinete, los egresos hospitalarios por embarazos adolescentes (de menores de 20 años), fueron 8000 en 2014, un 17 por ciento del total.



Las provincias con mayor porcentaje en esa franja etaria fueron Chaco y Entre Ríos, con el 22,9 por ciento y 22,2 por ciento, respectivamente. Esos dos distritos son de los que suscribieron el protocolo nacional.



Como parte de las respuestas del informe 108, Peña ratificó que el gobierno nacional respalda el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", y detalló que esa disposición se distribuye "en versión impresa y digital".



En el informe de Peña se agrega además que "gran parte de los embarazos en la adolescencia de niñas menores de 15 años son fruto y producto de situaciones de abuso sexual y violación, y esto tiene riesgos sobre la salud de las niñas ya que su interrupción muchas veces se hace en condiciones inseguras".